Flavia Vento, ospite a Pomeriggio 5 per parlare di dieta vegetariana, è entrata in crisi di fronte ad alcune immagini di carne cruda

Flavia Vento, ospite ieri a Pomeriggio 5 durante la sezione finale del programma in cui si parlava di dieta vegetariana, non è riuscita a sopportare la vista della carne.

Flavia Vento in crisi a Pomeriggio 5 alla vista di tanta carne cruda

Ieri a Pomeriggio 5 Myrta Merlino ha dedicato la sezione finale del suo programma alla dieta vegetariana, in occasione del World Vegetarian Day, una giornata dedicata al vegetarianismo.

Assieme agli ospiti, si è aperto il dibattito sulle scelte alimentari e le implicazioni etiche e morali che comportano. Come detto in apertura, in studio c’era anche Flavia Vento, che ha smesso di mangiare carne da circa dieci anni:

Io sono vegetariana da dieci anni. Ho fatto questa scelta perché dopo aver visto come allevano questi poveri animali e dopo aver visto come li uccidono mi è venuto talmente un senso di tristezza… e poi perché l’essere umano può benissimo non mangiare questi cadaveri.

Queste le sue parole. La Vento ha aggiunto di essere serena circa la propria decisione, dal momento che si sente bene e non fa del male a nessuno.

Discutendo con gli altri ospiti, la conversazione si è poi spostata sulla questione degli allevamenti intensivi. Tutti hanno condannato questa pratica, anche chi tra i presenti ha dichiarato di mangiare carne.

Myrta si è anche collegata con Paolo Masella, ex concorrente del Grande Fratello che da qualche settimana ha aperto insieme alla sorella una macelleria di proprietà, portando avanti il mestiere di famiglia.

Il giovane si trovava proprio al lavoro durante il collegamento, con il suo ricco bancone in bella vista. Paolo ha mostrato un taglio di carne per fare la tartare, proveniente da un allevamento estensivo, condizione più favorevole per gli animali, in cui anche l’alimentazione è molto curata e controllata.

Nonostante le parole del macellaio, Flavia Vento ha fatto molta fatica a vedere quelle immagini e le è scappato anche un “Povero animale“. Sia Valdimir Luxuria che Myrta Merlino si sono accorti del suo malessere e l’hanno anche sottolineato.

Nonostante quella vista della carne la disturbasse, Flavia Vento ha tenuto duro e Pomeriggio 5 è andato avanti senza intoppi.