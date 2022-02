1 Parla Aldo Montano

Solo qualche giorno fa abbiamo appreso che Alex Belli lunedì prossimo tornerà nella casa del Grande Fratello Vip 6 per rimanerci alcuni giorni. Immediata la reazione di Aldo Montano, che ha definito il tutto “stomachevole”. Adesso il campione olimpico è tornato a parlare del ritorno di Alex in casa e nel corso di un’ospitata a Casa Chi ha fatto un lungo sfogo (QUI per il video). Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Quando ho scoperto che Alex sarebbe ritornato in casa è stato incredibile, non ci volevo credere sul momento. L’hanno fatto, lo hanno fatto, l’hanno fatto, non me l’aspettavo, speravo che non succedesse qualcosa di questo tipo e invece è stato fatto. Ragazzi, Alex Belli ritorna nella casa del Grande Fratello Vip. Giusto a fine programma. Hanno fatto tutti i sei mesi sulla stessa storia, sulla medesima falsità, in pratica l’unico filo conduttore che ha legato tutto da settembre a marzo. Questa storia è veramente assurda. La main story dettata da tutta questa storia del teatrino Belli o Gabelli per meglio dire”.

E ancora Aldo Montano parlando del ritorno di Alex Belli al GF Vip aggiunge:

“Se fossi stato ancora dentro avrei detto ‘me ne vado non resto un giorno in più per far parte di questa roba qui’. Ma oggettivamente siamo tutti scemi così, oppure c’è gente che alla fine la pensa come la penso io? Sono l’unico pazzo sulla faccia della Terra? Secondo me tutto questo teatro ha stancato e rotto. Delia è andata anche in finale e Soleil salvata, poi Alex che entra, mi sembra una roba tutta scritta, meraviglioso, tutto bellissimo. Lui non c’ha nemmeno pensato 5 secondi se rientrare o meno. Sia mai, quello si butta di testa. A Verissimo ha detto che spariva, perché sparisce da qui e va nella casa del GFVip. Ridiamoci sopra che è meglio e fingiamo di essere tutti pazzi“.

Aldo Montano non è stato l’unico a scagliarsi contro Alex Belli. Solo poche ore fa a fare un duro sfogo è stata Dayane Mello. Rivediamo le sue dichiarazioni.