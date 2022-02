1 GF Vip 6: Alex Belli rientrerà in Casa

Vi diamo una flash news: Alex Belli presto tornerà nella Casa del GF Vip 6! E no, non si tratta di uno scherzo o di una notizia fake! È tutto vero! L’attore per due settimane avrà modo di fare ritorno nel reality show per circa 2 settimane. Questo gli permetterà così di ritrovare sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge e provare a risolvere i problemi con entrambe.

In primis l’intento di Alex Belli è quello di riconquistare la fiducia di Delia Duran e risolvere i problemi del loro matrimonio, ma aver modo di chiarire con più calma alcuni punti con Soleil Sorge, di cui ha ammesso di essersi innamorato e svelando come tra loro sia successo qualcosa dentro la Casa. Parole poi confermate anche dall’influencer italo-americana.

Adesso per Alex Belli si prospetta un ritorno davvero con il botto. Ad annunciare il tutto è stato ieri Alfonso Signorini: “Che cosa vuole il Grande Fratello? Vuole che tu ritorno in Casa per qualche giorno e metterai fine a questa cosa, a questo film, soap d’amore. Deciderai se scegliere Soleil, Delia o tutte e due. Chi ti pare e piace. Diamo un epilogo a questa cosa. Non hai molto tempo, credo un paio di settimane al più. Però tu vai nella Casa e ti chiudi in quarantena”. L’attore ha accettato e dunque ora ripartirà la sua avventura.

Proposta flash: Alex avrà l'opportunità di tornare in Casa molto presto… 💥 #GFVIP pic.twitter.com/H2LB0JmhJm — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2022

Comunicato che ha provocato la reazione dei più in studio, i quali si sono detti totalmente contrariati dal rivedere Alex Belli tornare nella Casa del GF Vip 6. Adriana Volpe come vedete dal video si è anche girata di spalle con la sua poltrona e ha detto di esserne stufa. A dire la sua, poi, anche Aldo Montano, il quale ha sbottato con un secco: “Scusatemi, ma è tutto così stomachevole. Alfonso scusami, ma te lo devo dire che è insopportabile, proprio insopportabile, è davvero insopportabile“.

La possibilità di rivedere Alex Belli al GF Vip 6 era già venuta a galla a Verissimo sabato scorso. Continua…