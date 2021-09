1 Al GF Vip anche Aldo Montano?

Fervono i preparativi per la nuova edizione del GF Vip 6 e pare sembra esserci posto anche per Aldo Montano, almeno stando alle parole del giornalista Davide Maggio. Le notizie continuano a trapelare e, come vediamo, non mancano le news sui papabili concorrenti che varcheranno la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia.

E mentre sui canali social del programma gli addetti ai lavori si divertono a postare indizi vari sui vipponi, Davide Maggio ieri ha lanciato una notizia che riguarda Aldo Montano.

Avete capito bene. Il campione di sciabola, che ha regalato gioie alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020 con un meraviglioso argento di squadra, pare sia stato a lungo corteggiato da Alfonso Signorini e staff per aggiungersi al cast del GF Vip 6.

Davide Maggio sui social ha inizialmente parlato di “A e S“, senza però svelare troppi dettagli. A seguire ha fatto il nome proprio di Aldo Montano. Queste le parole del giornalista durante una diretta Instagram, riportate anche da Blasting News:

“Ci saranno A e S”, ha esordito, per poi aggiungere: “A è Aldo Montano. È tutto fatto, manca solo l’autorizzazione del Ministero”, ha spiegato Maggio nel corso della live. Se così fosse, quindi, pare sia imminente l’ingresso dello sportivo delle Fiamme Azzurre al GF Vip. Per lui non si tratta della prima esperienza televisiva. In passato è stato ospite fisso di Simona Ventura a Quelli Che Il Calcio.

Nel 2006, poi, ha preso parte a La Fattoria. La sua avventura si è conclusa alla settima puntata, quando è stato eliminato con il 65% di voti. Medesima edizione (la terza per la precisione) in cui ha partecipato anche Katia Ricciarelli, già confermata come concorrente del Grande Fratello Vip. Infine, tra il 2016 e il 2017, Aldo Montano ha lavorato ancora accanto alla Ventura nel programma Selfie – Le Cose Cambiano, in qualità di giurato.

Attendiamo novità quindi per capire se Aldo Montano sarà o meno del cast. Le news, intanto, non sono finite qui…