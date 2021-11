1 Aldo Montano in crisi

Protagonista indiscusso nelle ultime ore è senza dubbio Aldo Montano. Come abbiamo visto nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 il campione olimpico ha avuto un forte scontro con Alex Belli. L’attore ha infatti ha speso delle durissime parole per il suo compagno in confessionale, che naturalmente non sono piaciute ad Aldo. A quel punto tra i due c’è stato un forte faccia a faccia, che è proseguito anche stamattina. Tra Montano e Belli infatti poche ore fa c’è stata una furiosa lite, al punto che i Vipponi sono quasi arrivati alle mani! Poco però Aldo e Alex hanno avuto un altro confronto, durante il quale entrambi hanno espresso il loro punto di vista, e proprio il campione olimpico ha affermato:

“Io non sono qui per questo. Sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo. Non accetto degli attacchi così. Mi chiami, mi prendi e mi dici che hai da risolvere delle cose. Non vai in confessionale a fare la suora. Grande, grosso e cogl**ne. Potevi chiamarmi il giorno dopo e parlavamo, non mi fai vedere queste cose in confessionale. Tutta l’amicizia che hai montato era falsa”.

A quel punto Aldo Montano è letteralmente entrato in crisi, e poco fa, dopo il litigio con Alex Belli, ha manifestato la voglia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6. Lo sportivo ha nuovamente sottolineato come certe dinamiche non appartengano alla sua persona e a quel punto ha fatto intendere di volere abbandonare il programma. Naturalmente immediatamente gli altri Vipponi hanno cercato di convincere Aldo a non prendere decisioni affrettate, e sembrerebbe che per il momento il gieffino sia tornato sui suoi passi.

Il web intanto si chiede cosa accadrà nelle prossime ore tra Aldo e Alex Belli. I due riusciranno a chiarire le incomprensioni, o invece la loro amicizia sarà giunta al capolinea? Nel mentre alcune ore fa a prendere le parti di Montano è stata Elettra Lamborghini. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le dichiarazioni della cantante.