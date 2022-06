1 Il compleanno di Alecksandro Rizzo

Oltre 4 milioni di follower solo su Instagram. Bello e impossibile. Alecksandro Rizzo è tra gli influencer italiani più apprezzati nel mondo, sicuramente quello che più di tutti ama le provocazioni. Finito sotto le luci dei riflettori, qualche anno fa, dopo aver dichiarato alla tv spagnola di riuscire soddisfare ogni suo minimo capriccio, guadagnando oltre 100 euro al secondo, l’influencer partenopeo è tornato a far parlare di sé. E, questa volta, organizzando un party super lussuoso per festeggiare il suo trentesimo compleanno. Dove – udite, udite – è stato possibile accedere, ovviamente su invito, e solo sborsando cifre da capogiro per comperare uno dei preziosi luxury gift richiesti dal festeggiato. Abbiamo raggiunto Alecksandro per saperne qualcosa di più.

Alecksandro, sei finito ancora una volta sotto le luci dei riflettori per le tue continue provocazioni, organizzando un party di compleanno super lussuoso a cui è stato possibile accedere solo con regali luxury brand. Ce ne parli?

“Per i miei trent’anni, ho organizzato un party esclusivo, super selettivo sia per quanto riguarda la location che gli invitati. Ho voluto che ci fossero solamente quelle persone che per me hanno una certa importanza. Ma ad una regola molto rigorosa: era possibile accedere all’evento solo con un regalo luxury, top level insomma. L’ho deciso nel pieno rispetto dei miei gusti personali e della mia persona. Sinceramente, non mi accontento mai di poco e, devo ammettere, che tutti i partecipanti ne erano consapevoli e nessuno si è tirato indietro.”

Come ti sei preparato all’evento?

“Per l’occasione, ho curato il mio look in maniera maniacale, ma non è stato difficile perché nel mio team ho la fortuna di avere stylist ed hair stylist di grande professionalità. Voglio ringraziare in particolare Matteo di Napoli che da molti anni, ormai, con la massima perfezione cura la mia immagine e le mie acconciature per qualsiasi evento, dall’alta moda alla televisione”.

Alecksandro Rizzo ha quindi raccontato meglio nel dettaglio tutto ciò che ha organizzato per la sua festa di compleanno. Ma soprattutto ha rivelato i regali super luxury che ha ricevuto. Ecco cosa ha detto…