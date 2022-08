Il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro sbarca su Canale 5

Il concerto di Alessandra Amoroso su Canale 5

Tutto Accade a San Siro, il concerto evento di Alessandra Amoroso tenutosi il 13 luglio in uno dei templi del calcio italiano, arriva finalmente su Canale 5! La notizia è emersa già da diversi giorni, ma ora abbiamo la data ufficiale. Per vedere (o rivivere se eravate presenti) la meravigliosa serata all’insegna della musica dovete attendere ancora qualche giorni. Sul calendario dovrete segnare la data del 1 settembre 2022, come rivelato da Qui Mediaset.

Giovedì 1º settembre in prima serata su Canale 5 Tutto Accade a San Siro con @AmorosoOF #TuttoAccadeASanSiro #Canale5 pic.twitter.com/KJQ8MTR2T0 — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) August 20, 2022

Oltre a celebrare la carriera dell’artista, divenuta famosa dopo la partecipazione e vittoria ad Amici nel 2009, lo scopo è anche un altro. Si tratta certamente di uno spettacolo imperdibile per tutta la famiglia e per i fan di Sandrina (così carinamente chiamata dal suo pubblico). La serata ha visto certamente Alessandra Amoroso come assoluta protagonista, in veste di seconda donna a calcare il palco in una cornice così importante come quella dello Stadio Giuseppe Meazza in San Siro (la prima fu Laura Pausini il 2 giugno 2007).

E se avete voglia di cantare per tutta sera, scaldate bene la voce, perché Alessandra Amoroso in scaletta ha riportato non solo i singoli di lancio e le canzoni più conosciute della sua carriera, ma tante perle sei suoi album recenti e passati. Ad accompagnarla un’orchestra formata da ben 47 elementi, guidati dal maestro Pino Perris che ben ha conosciuto ai tempi di Amici. Ma non solo. Presenti sul palco anche gli 8 membri della sua band e ben 90 ballerini, capitanati dalle coreografie dell’ex insegnante di Amici Veronica Peparini. Un evento a tutto tondo in grado di intrattenere e divertire i pubblico.

Anche il palco dove si è esibita Alessandra Amoroso vanta delle particolarità. Oltre a essere imponente è anche molto moderno “impreziosito da 600 corpi illuminanti, un laser show di ultima generazione, 400 metri quadrati di led, automazioni per la movimentazione degli schermi ed effetti speciali”, si apprende dal comunicato di Mediaset.

Il concerto è stato prodotto da Friends&Partners e corrisponde al 200esimo concerto di Alessandra Amoroso che, per celebrare questo traguardo ha deciso di festeggiarlo proprio a San Siro. Alla regia troviamo invece Luigi Antonini. La cantante ci dà quindi appuntamento al 1 settembre su Canale 5! E voi lo seguirete?

