Su TikTok la nota imprenditrice Kylie Jenner ha svelato che in realtà inizialmente non avrebbe dovuto chiamarsi così

L’altro nome scelto per Kylie Jenner

Kylie Jenner e la sua famiglia sono tra i personaggi di rilievo più amati, discussi e seguiti in tutto il mondo. Sui social vantano milioni di follower e grazie al programma TV, Al passo con i Kardashian, hanno raggiunto maggiore popolarità. Qui svelano delle curiosità, alcune davvero divertenti, sulla propria vita privata.

Prendendo spunto da questa cosa, proprio su TikTok Kylie Jenner ha fatto una rivelazione che non ha lasciato indifferenti i suoi fan (tanto che il video ha superato il milione di like, con l’aggiunta di numerosi commenti e condivisioni. Insomma un vero e proprio tripudio. Stavolta l’imprenditrice ha confidato che il primo nome scelto dai genitori Kris e Caitlyn in realtà non era Kylie.

Inizialmente infatti pare che in cima alla lista ci fosse il nome Kennedy, per mantenere viva la tradizione della “K”, dopo Kourtney, Kim e Kendall. Come spesso capita anche alle famiglie comuni, ci possono essere dei cambiamenti ed è ciò che è accaduto a Kris e Caitlyn. Il nome Kennedy, infatti, per loro risultava troppo somigliante a Kendall. Per tale ragione si è optato dunque per Kylie Jenner.

Il divertente TikTok che contiene questa curiosità ha attirato l’attenzione del pubblico che, mai si sarebbe aspettato una rivelazione del genere. Alcuni sono davvero rimasti sorpresi, specialmente per chi segue Kylie Jenner e tutta la famiglia dagli esordi. Ma d’altronde capita a tutti di cambiare idea no? Ecco qui di seguito il breve video che sta spopolando da ormai alcuni giorni…

Una notizia di cui nessuno, tra i diretti interessati era a conoscenza e che Kylie Jenner (così come tante altre cose della sua vita) ha deciso di rendere pubblica. E voi se avesse dovuto scegliere tra Kennedy o Kylie quale avreste scelto? Continuate a seguirci per altre news e curiosità!

