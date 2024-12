Ieri sera si è svolto il primo dei due concerti romani di Alessandra Amoroso. A un tratto però la cantante salentina si è emozionata nel vedere il grande affetto del suo pubblico ed è così scoppiata a piangere sul palco.

Alessandra Amoroso in lacrime sul palco

Sono settimane ricche di emozioni queste per Alessandra Amoroso. Attualmente infatti l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è nel pieno del suo nuovo tour, che la sta portando in giro nei principali palasport d’Italia. Nel corso dello show, la cantante salentina sta presentando tutte le hit che l’hanno portata al successo e non mancano naturalmente anche i brani più recenti, da Fino A Qui (in gara all’ultimo Festival di Sanremo) a Mezzo Rotto.

La Amoroso dunque sta registrando sold out su sold out e proprio ieri sera la tournée ha fatto tappa a Roma per il primo di due concerti evento. Nel corso della serata il pubblico ha cantato senza sosta tutti i brani in scaletta e a un tratto è accaduto qualcosa che in queste ore ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Durante il momento delle canzoni a sorpresa, Alessandra Amoroso ha proposto la celebre Dalla Tua Parte, per la gioia di tutti i fan presenti. Quando però il pubblico ha iniziato a intonare a gran voce il brano, la cantante non ha potuto fare a meno di trattenere l’emozione ed è così scoppiata a piangere sul palco. Il video del momento ha naturalmente fatto il giro dei social, diventando in breve virale.

Alessandra Amoroso sei immensa e meriti solo questa ondata di amore continuo 🤍#FinoAQuiTour #Roma pic.twitter.com/L655PaDO60 — • STE • (@stesimonc) December 19, 2024

Tra pochi giorni intanto Alessandra concluderà il suo tour. Dopo la doppietta romana infatti la Amoroso si sposterà a Napoli, dove si esibirà con due ultimi concerti. Ma quali altre emozioni attendono i fan della cantante salentina? Non resta che attendere per scoprirlo.