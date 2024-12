Ieri sera, durante il secondo dei due concerti milanesi, Alessandra Amoroso ha notato dal palco una nonna che voleva darle una rosa. Non è mancata la reazione della cantante, che si è così commossa.

La reazione di Alessandra Amoroso

Il 2024 ha segnato il ritorno di Alessandra Amoroso sulle scene musicali. Dopo mesi lontana dai riflettori, lo scorso febbraio la cantante salentina ha deciso di mettersi in gioco e per la prima volta nella sua carriera ha partecipato al Festival di Sanremo tra i Big, con la sua Fino A Qui. Successivamente l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha dominato l’estate con la hit Mezzo Rotto, in collaborazione con BigMama. Il brano ha fatto cantare e ballare tutto il pubblico e ha conquistato numerose certificazioni. Poche settimane fa come se non bastasse Alessandra ha rilasciato anche il suo nuovo singolo, Si Mette Male, che ancora una volta ha fatto breccia nel cuore dei fan.

Questo mese nel mentre la Amoroso è tornata in tour nei palasport e attualmente sta girando l’Italia, toccando le principali città del nostro paese. Nel corso del suo nuovo spettacolo la cantante sta presentando non solo gli ultimi brani, ma anche tutte le sue più vecchie hit, che hanno segnato la sua carriera.

Solo ieri sera si è tenuto il secondo dei due concerti milanesi. Pochi minuti prima della conclusione del live però è accaduto qualcosa che ha emozionato tutto il pubblico. Alessandra Amoroso ha infatti notato dal palco una nonna che voleva darle una rosa. A quel punto l’artista salentina si è interrotta e si è commossa fino alle lacrime. Il momento ovviamente non è passato inosservato e in breve il video ha fatto il giro del web.

ALEAMO CHE SI COMMUOVE VEDENDO UNA NONNA SOTTO IL PALCO CHE LE VUOLE DARE UNA ROSA, VADO A BUTTARMI😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/v3Pzui7YLX — assente (@caputmundi28) December 10, 2024

Alessandra nel frattempo sta anche lavorando al suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce prossimamente. Ma come ci stupirà stavolta la Amoroso? Non resta che attendere per scoprirlo.