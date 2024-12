In queste ore si è tenuta la presentazione del nuovo programma di Alessia Marcuzzi. A prendere parte all’evento sono state anche Giulia De Lellis e Melissa Satta, che si sono così incontrate.

Giulia De Lellis incontra Melissa Satta

Negli ultimi mesi si è spesso parlato della vita privata di Giulia De Lellis. Come è ormai ben noto a tutti, dopo diversi anni di amore con Carlo Beretta, l’influencer ha messo un punto alla sua relazione e da qualche tempo si è sentimentalmente legata a Tony Effe. Fin dal primo momento questa nuova coppia è finita sulla bocca di tutti e naturalmente si è molto parlato dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e del rapper. La storia tra i due sembrerebbe procedere a gonfie vele e solo di recente proprio il cantante ha regalato un importante anello alla De Lellis.

Nel frattempo anche Carlo Beretta si rifatto una vita e da qualche mese si è avvicinato a Melissa Satta, con la quale ha iniziato una relazione. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che coinvolge proprio l’influencer e la showgirl. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ieri, come qualcuno saprà, si è svolta la presentazione del nuovo programma di Alessia Marcuzzi, Red Carpet – Vip Al Tappeto. A far parte del cast della trasmissione, che andrà in onda su Prime Video a partire dal 9 gennaio, ci sono sia Giulia De Lellis che Melissa Satta, che così ieri si sono incontrate per la prima volta. L’accaduto ovviamente non è passato inosservato e ha fatto sorridere il web.

Tuttavia sembrerebbe che, nonostante Carlo Beretta, tra l’influencer e la showgirl ci siano rapporti sereni e distesi e che non ci siano stati momenti imbarazzanti. La De Lellis nel mentre nelle ultime ore è anche scesa in difesa del fidanzato Tony Effe, a seguito della polemica che ha travolto il rapper, e le sue parole non sono passate inosservate.