Vincenzo Chianese | 18 Febbraio 2024

Amici 23

Grande assente ad Amici 23 oggi è Alessandra Amoroso. Tuttavia la cantante salentina ha inviato un videomessaggio a Maria De Filippi, facendo una promessa a tutto il pubblico.

Le parole di Alessandra Amoroso

Non mancano le emozioni oggi ad Amici 23. Nel corso della nuova puntata infatti ad arrivare in studio sono stati tutti gli ex allievi che quest’anno hanno preso parte al Festival di Sanremo 2024, da Angelina Mango ad Annalisa. Grande assente tuttavia è stata Alessandra Amoroso. La cantante salentina infatti, a causa di impegni familiari, non è potuta essere presente alla puntata. Ciò nonostante l’ex vincitrice del talent show ha trovato il modo di essere vicina a Maria De Filippi e a tutti i ragazzi.

Alessandra Amoroso ha infatti inviato un dolce videomessaggio ad Amici, facendo anche una promessa a tutto il pubblico e alla stessa conduttrice. La cantante ha così annunciato che la prossima settimana arriverà in studio e in merito ha dichiarato:

“Ciao Maria, ciao a tutti. Mi dispiace non essere lì ma è una giusta causa. Avevo promesso alla mia nipotina che sarei venuta, quindi appena finito Sanremo sono corsa qui. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi e complimenti ad Angelina per questa bellissima vittoria. Saluto tutti. Noi ci vediamo settimana prossima, perché anche io voglio tornare a casa. Ciao Maria, ti voglio bene”.

Alessandra non vediamo l'ora di cantare insieme a te domenica prossimaaaa 😍🙌✨ #Amici23 pic.twitter.com/pJyIJtnAwH — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 18, 2024

La prossima settimana dunque Alessandra Amoroso tornerà ad Amici! Appuntamento a domenica 25 febbraio su Canale 5.