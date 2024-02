Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Febbraio 2024

Amici 23

Questo pomeriggio Angelina Mango è tornata ad Amici 23 dopo la vittoria a Sanremo 2024 esibendosi sulle note de “La noia“. Durante la gara di ballo per lei ha danzato Lucia.

Angelina Mango si esibisce ad Amici 23

Oggi, domenica 18 febbraio 2024, va in onda la nuova puntata del pomeridiano di Amici 23. La gara di ballo, giudicata da Marcello Sacchetta, ha visto come ospiti speciali gli ex allievi del talent che hanno preso parte al Festival di Sanremo quest’anno. Abbiamo quindi avuto il piacere di riascoltare “Sinceramente” di Annalisa, “Un ragazzo una ragazza” dei The Kolors e tante altre. A un certo punto è arrivata sul palco anche Angelina Mango.

Maria l’ha accolta in studio dandole un bacio e aggiungendo: “Te li ho fatti in privato ma anche pubblicamente ti faccio i complimenti. Tanto orgoglio da parte nostra“. A questo punto ha avuto inizio l’esibizione che ha entusiasmato il pubblico in studio ma anche quello sui social. Qui sotto potete vedere il video completo mentre attorno alla cantante danza Lucia.

LA REGINA HA DETTO ORA VI FACCIO VEDERE COME SI SPACCANO I CULI 🔥#Amici23 #Sanremo2024 pic.twitter.com/XhPcdfZQis — Boomerissima (@Boomerissima) February 18, 2024

La De Filippi ha elencato tutte le tappe del suo tour: “Tanta roba“. Ad aggregarsi al coro di complimenti anche Ornella Vanoni, giudice della gara di canto ad Amici 23: “Volevo dirti una cosa. Questa tenuta di palco è eccezionale. Hai studiato o è naturale?“.

Angelina Mango ha replicando ringraziando e poi ha detto: “Credo di imparare strada facendo“. Maria De Filippi ha esclamato a sua volta: “Ha bruciato tutte le tappe da quando è comparsa. Brava davvero“.

Alla fine Angelina è uscita dallo studio salutando tutti gli allievi e facendo loro i complimenti per il percorso che stanno facendo: “Ragazzi state spaccando“. Scopriremo presto quali altre avventure aspetteranno la Mango durante la propria carriera.