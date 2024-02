NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Febbraio 2024

Amici 23

Grandi emozioni oggi ad Amici. Annalisa ha infatti fatto ritorno in studio e ha cantato Sinceramente, mentre alla sue spalle Giovanni ballava.

La performance di Annalisa e Giovanni infiamma Amici

Sono state due settimane decisamente intense per Annalisa. La cantante infatti come sappiamo ha partecipato al Festival di Sanremo 2024, dove ha conquistato tutti con la sua Sinceramente. Il brano fin dal primo ascolto ha convinto il web e il pubblico e si è così classificata al terzo posto. Nel mentre la Scarrone con la sua canzone ha debuttato al quinto posto della classifica mondiale su Spotify e di certo si tratta di una grande soddisfazione per l’artista.

Intanto oggi la cantante è tornata a casa, dove tutto è iniziato, e ha preso parte alla nuova puntata di Amici 23. Una volta in studio Maria De Filippi ha accolto la Scarrone con un grande abbraccio, per poi affermare: “Tanto orgoglio”. Proprio in occasione dell’appuntamento con il pomeridiano nel mentre l’artista ha presentato la sua Sinceramente, facendo ballare e cantare tutto il pubblico. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Mentre Annalisa cantava infatti Giovanni ha ballato alle sue spalle, in occasione della nuova gara. La performance ha naturalmente infiammato lo studio e il video del momento ha fatto il giro del web.

Ma chi vincerà oggi la gara di ballo? Non resta che attendere per scoprirlo.