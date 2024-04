Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Aprile 2024

Amici 23

Questo pomeriggio abbiamo potuto vedere Alessandra Celentano proporre un guanto di sfida, per la prima volta ad Amici, tra i suoi allievi di ballo e due allievi di canto.

Il guanto proposto da Alessandra Celentano

Nel daytime di questo pomeriggio, 29 aprile 2024, abbiamo assistito ai commenti degli allievi ai giudizi ricevuti dei giudici durante la scorsa puntata del Serale di Amici 23. In seguito è arrivato un nuovo guanto di sfida molto particolare da parte di Alessandra Celentano.

All’interno della lunga lettera si è rivolta alla squadra formata dagli allievi di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, ovvero Mida e Sarah. Prima di tutto ha voluto fare i complimenti ai propri allievi, Dustin e Marisol, perché li considera due vere eccellenze e tra di loro si nasconde il vincitore del circuito ballo.

In seguito ha poi voluto lanciare una sfida, per la prima volta nella storia di Amici da quando esistono i guanti, tra Dustin e uno a scelta tra Mida e Sarah:

“Le vostre scelte non sono andate nella direzione dell’eccellenza e vi sono rimasti solo due cantanti. A uno di loro lancio questo guanto: esibirsi in una cover a loro scelta con la libertà di scriverci sopra e di riarrangiarla, modificarla a loro piacimento. So che tra loro non ci sono eccellenze. […] Mi rivolgo anche alla giuria, con tanta stima, che non avrà dubbi a giudicare la vera eccellenza”.

Mida e Sarah scelgono i brani da preparare in attesa che la prof Lorella Cuccarini decida chi tra loro due affronterà il guanto di sfida "Eccellenza" della maestra Celentano #Amici23 pic.twitter.com/6LPehl5dJw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 29, 2024

Dopo la lettera di Alessandra Celentano, quindi, i due cantanti sono andati a parlare con i propri maestri per avere un riscontro. Non sappiamo ancora chi avrà il compito di affrontare la sfida, ma entrambi si prepareranno con delle esibizioni e nei prossimi giorni sapremo ciò che accadrà.

Ricordiamo che la registrazione della terzultima puntata del Serale verrà effettuate il 2 maggio 2024 e di conseguenza potremo sapere solo allora quale sarà l’epilogo del guanto.