Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Aprile 2024

Amici 23

Durante il daytime di questo pomeriggio, 29 aprile 2024, Mida si è sfogato in seguito a una crisi dovuta alle critiche ricevute nella sesta puntata del Serale e non solo. Ecco che cosa è successo.

Lo sfogo di Mida

Nel corso della puntata del daytime di oggi pomeriggio abbiamo potuto assistere a un guanto di sfida molto particolare proposto da Alessandra Celentano e anche ai commenti degli allievi sui giudizi ricevuti nella sesta puntata del Serale di Amici 23. Tra loro, per esempio, Mida si è lamentato della critiche che gli ha fatto Malgioglio.

Secondo il famoso cantante, infatti, lo studente non sarebbe stato abbastanza seducente sulle note del brano di Biagio Antonacci. In più si aggiunge anche il fatto di essersi piazzato basso nella classifica degli inediti votata dal pubblico a casa. Tutto ciò ha contributo a farlo entrare in crisi:

“Non so a chi piaccio e a chi no. Ho fatto un percorso tanto travagliato qui dentro, ci ho messo l’anima fin dall’inizio”.

Martina ha tentato di consolarlo ma Mida è scoppiato a piangere, per poi calmarsi e tornare a parlarne con Sarah e Petit nella notte. Il giovane allievo di Amici 23 ha esternato dei pensieri che hanno quasi rischiato di scatenare una lite con gli altri studenti:

“Ho paura di non arrivare in finale e di non concludere il percorso al meglio. Ho fatto un percorso difficile, è oggettivo. Tutti hanno avuto un percorso travagliato, ma io penso di essere stato messo particolarmente in difficoltà. […] Me la sono sudata… State cercando di rigirarla, cosa vi devo dire”.

Mida, dopo la sesta puntata del Serale, confida una sua paura a Petit e Sarah… #Amici23 pic.twitter.com/FvsurCqoy4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 29, 2024

Sicuramente si tratta di una crisi passeggera e Mida si riprenderà per poi salire sul palco del Serale di Amici 23 per dare il meglio di sé. Solo il 2 maggio 2024, data della prossima registrazione, scopriremo cosa accadrà.