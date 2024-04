Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Aprile 2024

In queste ore due naufraghi de L’Isola dei Famosi hanno subìto un provvedimento dallo Spirito dell’Isola. Ecco tutto quello che è successo e chi sono i concorrenti che hanno dovuto affrontare la punizione.

Nuovo provvedimento a L’Isola dei Famosi

Non è la prima volta che per i naufraghi de L’Isola dei Famosi arriva un provvedimento da parte della produzione. Non molto tempo fa alcuni concorrenti hanno mangiato del cibo di nascosto dopo averlo preso a qualcuno della troupe. In queste ore, invece, qualcuno ha sottratto lo spray anti zanzare al resto del gruppo e per tale ragione è arrivata la punizione dello Spirito dell’Isola.

Alcuni membri del cast sono andati a cercare le bombolette e ne hanno trovate due nel sacco di Artur e una in quello di Khady. Per tale ragione si sono ribellati e hanno deciso di votare per togliere il ruolo di leader dalle mani di Dainese. In seguito è anche arrivata la decisione dello Spirito:

“La produzione ha deciso che per aver occultato lo spray al gruppo Artur e Khady avranno diritto a sola metà razione di riso“.

La concorrente de L’Isola dei Famosi si è subito lamentata perché non si sente responsabile di quanto accaduto. Si è detta stanca delle dinamiche che si stanno creando tra alcuni naufraghi, i quali sembrano star facendo di tutto per prendere di mira ogni volta una persona diversa:

“Cosa c’entro a questo giro? Sono abbastanza stufa delle dinamiche che si stanno creando qua perché Samuel, Greta, Matilde, Edoardo, Stoppa.. Ogni settimana mirano una persona differente. Questa volta doveva toccare solo ad Artur e ci sono finita dentro anche io“.

Ovviamente di tutto ciò se ne parlerà anche nella puntata in diretta questa sera de L’Isola dei Famosi 2024. Ne vedremo delle belle e di sicuro ci saranno degli scontri che Vladimir dovrà tentare di mitigare.