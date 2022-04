La battuta di Alessandra Celentano a Nunzio

Ieri abbiamo visto la terza puntata del Serale di Amici 21. Il pubblico ha dovuto dire addio a due studenti. Stiamo parlando di John Erik, eliminato diretto della prima manche, e Leonardo Lini, il quale ha perso il ballottaggio contro Nunzio. Quest’ultimo è stato “vittima” di una battuta fatta da Alessandra Celentano a metà serata. Uno scherzo che non sembra essere molto piaciuto al web ma che sicuramente, da parte della maestra, non aveva nessuno scopo offensivo.

Poco prima di una sua esibizione, che avrebbe decretato chi sarebbe stato il primo eliminato provvisorio, la Celentano gli ha detto “lo voglio bene“. Stessa cosa che Nunzio ha esclamato nei suoi confronti in un simpatico video in cui dimostrava delle mosse da latinista. Maria, ridendo, ha affermato: “Ma dai, è infingarda perché gli dici ‘lo voglio bene anche io’, sbagliando l’italiano per dirgli che lui non parla perfetto italiano“.

A questo punto Alessandra Celentano replicato: “Ah no, forse mi sono sbagliata. Vabbè, dai, ma è siciliano, è normale“. Allora la De Filippi rilancia: “Allora se uno è siciliano… Anche perché dalla Sicilia ci sono fior fiori di scrittori, di registi…“. La professoressa, quindi, ad alta voce urla: “Viva la Sicilia, viva la Sicilia! No, ma lo dico sul serio. Una regione meravigliosa“.

A qualcuno del web, però, quando detto non è piaciuto e ha commentato così: “La battuta della Celentano sulla Sicilia comunque è stata vomitevole e se l’avesse detta qualche altro professore l’avreste sommerso di insulti“.

QUI, al minuto 01:13:20, per recuperare il momento. Una polemica, questa, che non ha preso piede eccessivamente. Nello studio e da casa, infatti, si è sicuramente capito che non c’era alcuna malizia. Alessandra Celentano stava solo punzecchiando lo studente come spesso hanno fatto tra loro anche nel pomeridiano. Continuate a seguirci per altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.