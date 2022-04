1 Marianna Acierno di Uomini e Donne è mamma

Marianna Acierno ha partecipato a Uomini e Donne qualche tempo fa. Nella trasmissione di Maria De Filippi l’abbiamo vista come corteggiatrice di Paolo Crivellin. Tra loro, però, le cose non sono andate come lei sperava. Questo perché la scelta del tronista è ricaduta su Angela Caloisi. Dopo la delusione, però, ha ritrovato il sorriso grazie al compagno Andrea. Attualmente i due stanno ancora insieme e le belle notizie non sono ancora finite.

In questi ultimi giorni, infatti, Marianna è diventata mamma per la prima volta di una splendida bambina. Il nome che hanno scelto è Ginevra. L’annuncio arriva direttamente dal suo profilo Instagram. Ha pubblicato, infatti, una fotografia in cui si vede parte del viso della neonata e la sua manina mentre stringe forte il dito della sua mamma. Tantissimi gli auguri e le congratulazioni da parte di amici, fan e personaggi celebri del mondo dello spettacolo.

La Acierno, ex volto di Uomini e Donne, aveva dichiarato di star aspettando un bambino lo scorso settembre. Come riporta anche FanPage, infatti, aveva pubblicato la foto di un’ecografia. Nella descrizione, poi, aveva scritto:

A Te che dal primo giorno sei stato Casa e Famiglia. A Te, Amore Mio, dedico il dono più bello che la Vita potesse farci. L’abbiamo sognato, l’abbiamo immaginato e l’abbiamo desiderato. Ora tocca solo Viverlo. E tu Principessa, sappi che sarai il frutto di un gigantesco, folle ma soprattutto Vero Amore.

Non possiamo che fare le nostre congratulazioni a questa belle coppia. Oggi Marianna è un’influencer e ha fondato un brand che si chiama “Mon Cher Ami“. Inoltre è presentatrice per il canale QVC Italia. Sempre parlando di Uomini e Donne, nei giorni precedenti un ex protagonista del Trono Over ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a un’esperienza molto particolare che gli è capitata. Andiamo a rileggere le sue parole…