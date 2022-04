L’eliminato della terza puntata del Serale di Amici 21

Questa sera, 2 aprile 2022 va in onda una nuova puntata del Serale di Amici 21. Come al solito gli allievi sono stati divisi in tre squadre:

Pettinelli/Peparini: Albe, Crytical, Alice (eliminata), Dario e John Erik;

Cuccarini/Todaro: Sissi, Alex, Aisha, Serena, Christian (eliminato) e Nunzio;

Zerbi/Celentano: Luigi, LDA, Calma (eliminato), Gio Montana (eliminato), Leonardo, Carola e Michele

Nella prima puntata, purtroppo, ci hanno dovuto salutare Alice e Gio Montana. Nella seconda, invece, il ballerino Christian e il cantante Calma. Cosa accadrà, invece, nella terza puntata del Serale di Amici 21? A rivelarcelo sono le anticipazioni uscito in seguito alle registrazione di giovedì. (Attenzione, seguiranno SPOILER).

Nella prima manche si scontrano la squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro contro quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. La prima sfida è vinta da Sissi (contro Dario e John Erik), mentre la seconda da Nunzio e Serena (contro Albe). Di conseguenza al ballottaggio vanno Crytical, Albe e John Erik. Quest’ultimo deve, successivamente alla decisione della giuria, abbandonare il programma.

Si va avanti con la seconda manche del Serale di Amici 21. La squadra vincitrice si sfida con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Il primo confronto è vinto da Luigi (contro Alex), il secondo da Sissi (contro Carola) e il terzo da Michele (in sfida corale). Dopo le votazioni il cantante provvisoriamente eliminato è Nunzio. La gara della puntata si conclude con la terza manche.

Zerbi e Celentano combattono contro Cuccarini e Todaro di nuovo. Il primo turno è vinto da Luigi (contro Alex), il secondo da Sissi (contro Carola e Leonardo) e il terzo da Sissi e Serena (contro LDA e Luigi). Leonardo, quindi, per la giuria è il secondo eliminato provvisorio. Lui e Nunzio finiscono al ballottaggio. Una volta in casetta, dopo le loro esibizioni, Maria De Filippi annuncia che il secondo eliminato definitivo della terza puntata è (IN AGGIORNAMENTO)

Su WittyTV troverete l’appuntamento in replica.

