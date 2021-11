1 Alessandra Celentano si arrabbia contro i ballerini

Momenti di grande tensione oggi nel daytime di Amici 21. Nella puntata di ieri Guido aveva lamentano il fatto di certe situazioni tra i professori che secondo lui andavano a ricadere sugli allievi. Inoltre si è lamentato del fatto che ha dovuto fare una variazione senza scaldarsi. Ha quindi chiesto un incontro con Alessandra Celentano che ha accettato. La maestra, però, gli ha chiesto di chiamare anche tutti gli altri ballerini.

Ed è di fronte a tutti che la Celentano ha fatto una vera e propria predica non solo al suo allievo, ma in generale a tutti. Il confronto è partito da Guido che ha ammesso il non aver fatto miglioramenti, anzi di fare quasi un percorso a ritroso. La maestra, però, ha poi detto che lui in casetta ha detto ben altro e cioè ha dato la colpa della sua incapacità a fattori esterni invece che a se stesso.

Così Alessandra Celentano non solo si è rivolta a lui, ma ha voluto fare un discorso in generale a tutti:

“Perché dare le colpe a tutto quello che vi circonda, sapendo dove siete? Perché Amici non esiste da un anno, esiste da 20 anni. E voi sapete dove andate, sapete cosa andate a fare, vi rendete conto quanto è difficile sotto tutti i punti di vista: che è una grande crescita sia a livello personale, tecnico, di danza. Per me è una grandissima esperienza, però voi tendete sempre a dare la colpa a tutto quello che vi circonda.”

Successivamente si è di nuovo dedicata esclusivamente a Guido riguardo le sue lamentele sui commenti che gli sono stati fatti anche dagli altri professori di ballo. Questa cosa proprio non è piaciuta alla maestra.

Dopo la Celentano si è arrabbiato ancora di più con tutti i ballerini riguardo alcune parole pronunciate da Mattia…