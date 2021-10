Chi è Guido Domenico Sarnataro di Amici 21? Età e Instagram

La scheda conoscitiva del ballerino di danza classica di Amici 2021, Guido Domenico Sarnataro. Scopriamo qualcosa di lui attraverso alcune curiosità: dall’età alla vita privata, carriera e dove seguirlo su Instagram e social. Ecco chi è Guido di Amici 21.

Chi è Guido Domenico Sarnataro

Nome e Cognome: Guido Domenico Sarnataro

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: Somma Vesuviana (Napoli)

Età: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ballerino di danza classica

Fidanzata: Guido dovrebbe essere single

Tatuaggi: Guido non ha tatuaggi visibili sul corpo

Profilo Instagram: @guidodomenicosarnataro

Guido Domenico Sarnataro età e biografia

Qui di seguito alcune informazioni della biografia di Guido Domenico Sarnataro di Amici 2021.

Purtroppo sappiamo solo il luogo di nascita del ballerino (Somma Vesuviana in provincia di Napoli), ma non conosciamo né la data né l’età del ragazzo. Così come non abbiamo informazioni su altezza o peso.

Vita privata

Cosa conosciamo della vita privata di Guido Domenico Sarnataro? Al momento non abbiamo alcuna informazione sul giovane danzatore. Dal suo profilo Facebook si direbbe però che al momento il ragazzo è single.

Dove seguire Guido di Amici 21: Instagram e social

C’è modo di seguire Guido Domenico Sarnataro sui social? Abbiamo trovato il profilo Instagram del ballerino classico. Da qui notiamo che il ragazzo è davvero ben voluto.

Sono tanti gli scatti in compagnia dei suoi amici più stretti e tante anche le immagini dove mette in mostra il suo fisico da danzatore e la sua passione per il ballo. Ci sono anche dei video estrapolati dalle lezioni in sala prove e molto altro.

Dal suo account Instagram, così come dal profilo personale di Facebook, però, non emergono grandi informazioni su Guido di Amici 21.

Carriera

La carriera di Guido Domenico Sarnataro ha preso il via quando aveva appena 4 anni. A quest’età, infatti, il ragazzo ha iniziato a studiare danza.

Determinazione e passione per il ballo con il passare degli anni l’hanno portato a intraprendere diversi percorsi formativi, scuole e corsi di danza, Tra questi elenchiamo:

Percorsi di Danza

Balletschule Theater Basel

Nationale Balletacademie – The Dutch National Ballet Academy

San Francisco Ballet School

Tulsa Ballet

Nel 2021 per Guido Sarnataro è la volta di Amici 21, dove potrà mettere in mostra tutto il suo talento.

Guido Sarnataro ad Amici 2021

Durante la puntata di 17 ottobre 2021 ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici Guido Domenico Sarnataro. Il ragazzo è entrato attraverso una sfida con il ballerino Mattias Nigiotti.

A proporre questo scontro è stata la maestra Alessandra Celentano, sebbene Veronica Peparini fosse contrariata e volesse preservare il suo talento. Nonostante questo, però, il duello con il ballerino di classico si è tenuto comunque.

A giudicare la sfida Kledi Kadiu, che ha scelto proprio Guido Domenico come nuovo allievo di Amici 21. Il ragazzo nella sfida ha anche presentato una variazione difficile come Fiamme di Parigi.

I concorrenti di Amici 2021

Tra ingressi , sfide ed eliminazioni, anche quest’anno si sta pian piano delineando quella che è la classe di Amici 2021. Vediamo insieme chi sono tutti i cantanti selezionati. Eccoli in elenco:

Scoperta la classe di canto, vediamo insieme chi sono gli allievi nel ballo della scuola di Amici 21:

I professori di Amici 21

Conosciuta la classe di Amici 21 dove compare anche Guido Domenico, concentriamoci adesso sui professori di questa edizione del talent show.

Anche in questo caso non sembrano mancare le novità. Non ritroveremo più Arisa, sostituita da Lorella Cuccarini. Mentre per il ballo troveremo la new entry Raimondo Todaro.

Ma scopriamo insieme i docenti di canto:

Anna Pettinelli

Lorella Cuccarini

Rudy Zerbi

Tra i professori di ballo invece troviamo gli insegnanti:

Alessandra Celentano

Raimondo Todaro

Veronica Peparini

Il percorso di Guido ad Amici 21

Come abbiamo spiegato il percorso di Guido Domenico Sarnataro nella scuola di Amici 21 ha preso il via nella puntata di domenica 17 ottobre 2021, a seguito della sfida.

Alessandra Celentano punta forte su di lui. Vedremo nelle prossime settimane come proseguirà la sua esperienza nel talent.

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.