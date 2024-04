La maestra Alessandra Celentano come non l’avete mai vista, imita lo zio Adriano! (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Aprile 2024

Amici 23 Che tempo che fa

La maestra Alessandra Celentano ci ha regalato una simpatica parodia dello zio Adriano. A Che Tempo Che Fa, ha rivelato: “Sì, guarda sempre Amici, mi ha detto che devo essere più rock!”.

Alessandra Celentano imita lo zio Adriano

Temuta insegnante della scuola di Amici, non fa di certo sconti ai suoi alunni, ma è comunque una professoressa che ama spesso mettersi in gioco. L’abbiamo vista in compagnia di Rudy Zerbi divertire il pubblico con le sue esibizioni durante il Serale. Parliamo di Alessandra Celentano, ieri ospite di Che Tempo Che Fa.

Dopo aver confidato di essere una grande fan di Ballando con le Stelle, per poi esprimere un giudizio sul percorso di Simona Ventura, Alessandra Celentano si è messa in gioco anche con una simpatica parodia come detto. Ha infatti imitato lo zio Adriano Celentano.

Alla prof è stato chiesto se è in grado di emulare, per quanto possibile, l’amato cantautore: “Lo sai imitare?”. L’insegnante di Amici non se l’è fatto ripetere due volte. Senza tirarsi indietro, come suo solito, Alessandra Celentano ci ha regalato qualche secondo di imitazione. Una breve performance curata però nel dettagli. Ha posto la mano sul fianco, come fa sempre suo zio, il movimento degli occhi. Insomma piccoli accorgimenti che hanno regalato un divertente e simpatico momento, apprezzato anche dai presenti in studio.

Tra una battuta e un’altra ad Alessandra Celentano hanno domandato anche: “Adriano guarda Amici?”. La prof del talent show di Canale 5 ha confidato: “Sì, gli piace tantissimo”. Anche se, a quanto pare, di tanto in tanto pare fare qualche piccolo appunto: “Ogni tanto mi critica: ‘devi essere più rock'”, ha spiegato l’insegnante.

A Che Tempo Che Fa Alessandra Celentano dunque ci ha raccontato ancora qualche piccolo momento che la unisce a suo zio Adriano, di cui ogni tanto le capita di parlare in TV.