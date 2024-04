Alessandra Celentano è una grande fan di Ballando con le Stelle: l’ammissione in diretta TV

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Aprile 2024

Amici 23 Ballando con le stelle

A Che Tempo Che Fa ieri è stata ospite la maestra di danza classica ad Amici 23, Alessandra Celentano. La docente ha ammesso di essere una grande fan di Ballando con le Stelle e ha espresso un giudizio sul percorso di Simona Ventura nella trasmissione di Rai 1.

Alessandra Celentano fan di Ballando!

Anche ieri sera la puntata di Che Tempo Che Fa è stata ricca di ospiti, molti dei quali si sono accomodati al tavolo di Fabio Fazio per una chiacchierata. Su tutti la maestra Alessandra Celentano, così come Stefano De Martino e Simona Ventura. Tra una chiacchiera e un’altra, l’insegnante di Amici ha fatto sapere di essere una fan di Ballando con le Stelle e ci ha regalato anche una simpatica parodia dello zio Adriano Celentano.

Tutto è nato da una domanda da parte di Fazio che ha voluto sapere dalla docente di classico se ha mai avuto modo di vedere la trasmissione di Rai 1. “Certo, io lo vedo sempre“, ha prontamente risposto Alessandra Celentano.

Poco dopo sempre il conduttore ha chiesto alla maestra se dunque potesse esprimere un giudizio sul percorso fatto da Simona Ventura nel talent di Milly Carlucci, dove si è classificata seconda. Alessandra Celentano ovviamente non si è tirata indietro e con molta onestà ha fatto sapere:

“Simona devo dire che è stata molto brava. Lei ha studiato in passato e si vede che qualcosa le è rimasto. Lo studio è importante. Canta meglio di come balla?”. Alessandra Celentano ha aggiunto: “Non lo so, ma se dite così significa che canta benissimo. Poi voglio dire che la danza è amata da chiunque, poi è ovvio che non tutti sono portati e possono fare i ballerini, ma come qualsiasi altro lavoro. Non tutti possono fare qualsiasi mestiere“.

Alessandra Celentano dunque è stata ancora una volta molto chiara e precisa. Così come Carolyn Smith ha più volte commentato le puntate di Amici, prendendo le difese della maestra, quest’ultima sembra avere un debole per la trasmissione di Milly Carlucci! D’altronde anche Maria De Filippi non ha mai nascosto stima per diverse trasmissioni della rete concorrente, che male c’è?