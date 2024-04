Luciana Littizzetto manda a fan***o Fazio in diretta: il fuoriprogramma che non ti aspetti (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Aprile 2024

Che tempo che fa

Durante la puntata di ieri di Che Tempo Che Fa ieri sera, Luciana Littizzetto ha mandato a quel paese Fabio Fazio. Un fuoriprogramma inaspettato che ha divertito il pubblico.

Luciana Littizzetto, il fuoriprogramma in diretta

La puntata di Che Tempo Che Fa su Nove ci ha regalato dei momenti davvero spassosi ieri sera, così come accade spesso. Se Alessandra Celentano ha ammesso la sua passione per Ballando con le Stelle e regalato una divertente imitazione dello zio Adriano, anche Luciana Littizzetto non si è tirata indietro con i suoi siparietti sempre iconici.

E proprio ieri è stata protagonista di un fuoriprogramma spassoso. Tutto ciò è avvenuto quando sul palco del talk show è arrivato Roberto Bolle. Accolto dagli applausi del pubblico, ha raggiunto i padroni di casa Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Il ballerino di punto in bianco ha preso in braccio Luciana Littizzetto, che ha però cercato di divincolarsi: “Ah, me l’ha spaccata di nuovo (la costola, ndr), sono sicura”. Roberto Bolle l’ha quindi lasciata libera e si è giustificato prontamente: “Dai, non faccio danni, non ti tocco più”. Dall’altra parte, nel frattempo, Fabio Fazio non ha potuto trattenere la risata, che ha contagiato anche i presenti in studio.

Luciana Littizzetto allora ha continuato: “Lui ( Roberto Bolle, ndr) sai cosa fa? Mi mette addirittura le dita dentro le costole, tra una e l’altra”, ha aggiunto. Ciò non ha di certo fermato la risata a crepapelle di Fazio che ha guardato la scena divertito. A quel punto Luciana non le ha mandate a dire e di tutta risposta al collega ha ribatutto: “Ma vaffan***o”. Rivolgendosi prima a Roberto Bolle e poi di nuovo a Fazio: “Non a te (il vaffa, ndr), a lui, guarda come si diverte, come un pazzo”, ha chiosato la comica, cercando una giustificazione con l’ospite.

Il giornalista ha poi lanciato la pubblicità ma ha continuato a ridacchiare, come vediamo dal video.

Sono accadute troppe cose EPICHE in un momento solo 😂😂😂 #CTCF pic.twitter.com/RWHJ0RnL00 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 21, 2024

Ma a cosa fa riferimento Luciana Littizzetto e perché Fabio Fazio è parso così divertito? C’è un precedente che risale al 2019! Il conduttore anche in quell’occasione aveva ospitato Roberto Bolle (la trasmissione era ancora sui canali Rai). Anche in quell’occasione il primo ballerino volle prendere in braccio la comica, lei però si rifiutò. E proprio in quel preciso istante fece riferimento a un aneddoto sul danzatore: “Una volta Roberto mi ha sollevato e mi ha rotto una costola!”.

Forse preoccupata potesse verificarsi nuovamente una scena del genere, Luciana Littizzetto non vuole farsi prendere in braccio, onde evitare spiacevoli imprevisti. Ecco spiegato anche perché Fabio Fazio non ha trattenuto le risate!