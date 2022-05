Alessandra Celentano dopo la finale lascia per sempre Amici? La verità

Amici: la verità sul futuro di Alessandra Celentano

A poco dalla finale di Amici 21 non è in corso solo il toto scommesse su chi sarà il vincitore di questa edizione del talent show di Canale 5. Si parla con insistenza anche di quel che sarà il corpo docenti della prossima edizione. Rivedremo ancora Alessandra Celentano e i suoi colleghi?

Al momento rispondere a questa domanda non è facile, ma a riguardo continuano a circolare non poche indiscrezioni. Raimondo Todaro a SuperGuida TV si è detto incerto su quello che sarà il suo futuro all’interno della trasmissione. Non sembra avere dubbi invece Alessandra Celentano.

La prof di classico dal 2003 siede dietro alla scrivania di Amici. In questi anni ha fatto molto parlare di sé per i suoi rigidi e severi metodi d’insegnamento. Da una parte vediamo una fetta di pubblico apprezzare i suoi modi di fare e di essere così diretta verso i ragazzi, ma un’altra parte non le risparmia di certo delle critiche. Come prova di questo abbiamo visto la reazione del web alle dure parole della maestra Alessandra Celentano nei confronti del ballerino Dario, ultimo tra gli eliminati di Amici 21.

Nonostante ciò, però, Alessandra Celentano non si arrende e continua a restare fedele al suo metodo d’insegnamento e alle replica così alle accuse: “Sono in pace con me stessa. So che tutto quello che dico è verità per cui non mi devo rimproverare nulla. È inutile che si illudono i ragazzi perché tanto prima o poi la testa la sbatteranno da soli. (…) Le mie liti non fanno mai parte dello spettacolo. Perché io sono sempre molto vera”, si apprende dal settimanale Nuovo TV.

Ma rivedremo ancora Alessandra Celentano nella stagione 2022/2023 di Amici? A parlarne è stata proprio la docente di ballo tra le colonne della rivista menzionata, come raccolto dal sito Quello che tutti vogliono sapere. La maestra ha dichiarato che non lascerà il talent show, spiegando il perché: “Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”

Dunque nessun pericolo: il prossimo anno la maestra Alessandra Celentano sarà ancora nel cast di Amici.

