Chi è Dario Schirone di Amici 21? Età, carriera e Instagram

Tutte le informazioni sul ballerino di Amici 21 Dario Schirone, dalla biografia, alla vita privata, se ha una fidanzata, quanti anni ha e Instagram.

Chi è Dario Schirone

Nome e cognome: Dario Schirone

Data di nascita: 17 gennaio 2004

Luogo di nascita: Lizzano (Taranto)

Età: 17 anni

Segno Zodiacale: Capricorno

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: ballerino

Fidanzata: Dario è single

Tatuaggi: non sembra avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @dario_schirone

Dario Schirone età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Dario Schirone, uno degli allievi di Amici 21, di dov’è, dove vive e qual è la sua storia. Dario è nato a Lizzano, un paese in provincia di Taranto, il 17 gennaio 2004. Ha quindi 17 anni di età ed è del segno zodiacale del Capricorno. Riguardo la sua altezza e il suo peso non abbiamo informazioni. E per quanto riguarda i tatuaggi, sembra non averne di visibili sul suo corpo.

Dario vive in Puglia con i genitori a cui è legatissimo. Inoltre sappiamo che è molto legato a suo nonno, infatti, una volta entrato in casetta, nella telefonata con i genitori, alla madre ha chiesto proprio di lui. Ha un rapporto speciale con lui.

Da sempre appassionato di danza, ha mosso i primi passi da piccolissimo. E i suoi genitori hanno fatto molti sacrifici per farlo studiare in questo ambito, non solo con le scuole, ma anche con tanti stage lontano dalla Puglia.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimenale di Dario Schirone, non sembra essere fidanzato. Dai social risulta single.

Sappiamo che conosce bene Giulia Stabile, poiché ha preso parte a vari stage nella scuola di Roma in cui lei era allieva. Inoltre hanno partecipato insieme ad alcuni stage organizzati da Veronica Peparini. Infatti la professoressa di Amici ha detto da subito di conoscerlo per via di queste lezioni.

A questo si lega anche la sua conoscenza con Andreas Muller, grazie appunto agli stage tenuti da lui con la Peparini.

Dove seguire Dario Schirone: Instagram e social

Adesso che conosciamo un po’ meglio chi è Dario Schirone di Amici 21, è possibile seguirlo sui social? La risposta è sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram in cui contiamo un bel seguito.

Sul profilo vediamo per la maggior parte foto in cui balla e ovviamente video di alcune coreografie. A tal proposito, ce ne sono molte fatte nei vari stage a cui ha partecipato.

Tra le foto di quando era più piccolo notiamo una con Carla Fracci, un incontro per lui davvero speciale e che è stato davvero emozionante.

Carriera

Come detto, Dario Schirone ha iniziato a ballare da piccolissimo e i suoi genitori lo hanno sempre sostenuto in questa sua passione. Sappiamo che per 6 anni ha ballato nella scuola del padre di Claudia, la ragazza sfidante di Mattia durante la quarta puntata di Amici 21.

Attualmente Dario fa parte della scuola Ecole de danse di Carmiano, in provincia di Lecce, e la sua insegnante è Ninfa Fersini, la quale si è sempre detta molto orgogliosa di lui. Durante la settimana fa lezione lì, mentre nel week-end è sempre in giro per l’Italia per partecipare a vari stage in altre regioni.

A proposito di stage, in tutti questi anni ne ha fatti molti presso l’Accademia Buccellato di Roma, cioè la scuola in cui si è diplomata Giulia Stabile. Ha preso parte al Roma Talent on stage. Inoltre ha partecipato ha tantissimi eventi di stage organizzati da Kledi e a molti di Veronica Peparini. Come ha raccontato proprio la professoressa di Amici, Dario ha fatto molte lezioni con lei, con il suo ex marito Fabrizio Prolli, prima, e l’attuale compagno Andreas Muller, poi.

Nel 2017 ha partecipato al serale di Amici in una coreografia ballata da Sebastian. Si trattava di un pezzo dedicato a Peter Pan e lui era uno dei bambini sperduti.

Dario Schirone ad Amici 21

Il 19 settembre è iniziato Amici 21, dopo il grandissimo successo dello scorso anno. E nella prima puntata si è iniziata a formare la classe. Ma, come ben sappiamo, le sfide sono sempre dietro l’angolo ed è proprio in questo modo che è entrato Dario Schirone nella scuola.

Veronica Peparini lo ha scelto per metterlo in sfida con Mirko, ma, avendo il ballerino della Celentano la maglia sospesa, ha rispiegato su Christian. La maestra Celentano ha però spinto Carola ad andare volontaria e in puntata la sfida l’ha fatta proprio la ballerina. Dario ha perso, ma successivamente, quando Mirko ha riconfermato la maglia, Veronica Peparini ha chiamato la sfida immediata e questa volta Dario l’ha vinta.

Gli allievi di Amici 21

Per Amici 21 i banchi a disposizioni sono 17. La classe può cambiare prima del serale tra sfide, sostituzioni e nuovi ingressi.

Questi sono tutti gli allievi attualmente nella scuola che hanno ottenuto il banco:

Canto

Ballo

Il percorso di Dario Schirone ad Amici 21

L’avventura di Dario Schirone ad Amici 21 è iniziata nella terza puntata, andata in onda domenica 3 ottobre.

Dopo aver perso la sfida con Carola, ha vinto quella contro Mirko. Così è entrato nella scuola nel team di Veronica Peparini.

Novella 2000 © riproduzione riservata.