Bacio tra Alessandra Celentano e Todaro

Continua la ricerca, anche questa settimana, del misterioso fidanzato di Alessandra Celentano. Nella scorsa puntata del pomeridiano di Amici 22, infatti, era stata mostrata una foto della professoressa in compagnia di una persona con la faccia oscurata. Di chi si tratta non lo possiamo ancora sapere. Fatto sta che Maria ha mostrato un’altra immagine nella quale notiamo che la maestra ha ricevuto diversi fiori. In seguito, poi, la conduttrice ha rivelato di aver chiesto al pubblico a casa di fare alcune ipotesi.

Tra i nomi fatti dai fan del talent di Canale 5 c’è stato anche quello di Rudy Zerbi. I due, però, hanno negato in quanto i loro caratteri sono troppo forti e opposti. Di conseguenza la loro relazione durerebbe pochissimo. Il secondo nome, quindi, è stato quello di Emanuele Filiberto, il quale però è felicemente sposato. Il terzo, quindi, è stato quello di Raimondo Todaro. Ed è a questo punto che tra i due è scattato il bacio sulle labbra. Speso questi professori battibeccano perché in disaccordo su alcune questioni legate agli allievi, ma in realtà c’è grande stima e rispetto.

Vediamo, quindi, Raimondo alzarsi dalla sedia, avvicinarsi ad Alessandra Celentano e darle il bacio (QUI il video). Il pubblico ha applaudito e sorriso. In seguito, un altro nome che è stato fatto, è quello di Garrison. Purtroppo, però, pare che nessuno di loro sia la persona misteriosa. Non appena avremo altri dettagli non esiteremo ad aggiornarvi.

Nel frattempo non ci resta che consigliarvi di seguirci per non perdervi tante altre news su Amici 22. Le repliche potranno essere viste su Mediaset Infinity e WittyTV.

