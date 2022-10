1 L’appello di Fabio Testi

Qualche anno fa a partecipare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip è stato Fabio Testi. In quell’occasione come sappiamo il noto e amato attore ha nuovamente conquistato il cuore del web e del pubblico, arrivando quasi alla fine del percorso. Da allora tuttavia Testi non ha avuto tante altre occasioni di apparire sul piccolo schermo, e solo qualche settimana fa ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, durante la quale ha svelato un retroscena inedito. Fabio ha infatti raccontato di vivere con una pensione modesta, e di aver accettato la partecipazione al Grande Fratello Vip per una questione puramente economica. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Io vivo della mia pensione: 1.100 euro al mese. Per questo ho accettato di partecipare al Grande Fratello Vip. Certo, l’ho fatto per soldi. Io sono un tipo franco e diretto: ci ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga. La produzione del Grande Fratello mi ha pagato bene e l’ho fatto. Oggi solo un bel film lo farei gratis”.

In queste ore come se non bastasse Fabio Testi è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Nel corso di una recente intervista a La Nuova Sardegna l’attore ha parlato delle sue partecipazioni al Grande Fratello Vip e a L’Isola dei Famosi, svelando che rifarebbe entrambi i reality:

“Certamente, stare a contatto con le persone h24 è bellissimo. Delle telecamere ci si dimentica subito e viene fuori la realtà e dunque chi è la persona. Io sono contento di mostrarmi come sono. Ho fatto cento e passa film, reality, ma ultimamente si parla di me solo per qualche flirt con donne famose. È normale che un attore abbia avuto storie con attrici, ma sinceramente essere ricordato, alla mia veneranda età, per i miei trascorsi da playboy mi sembra ridicolo

E ancora Testi ha fatto un appello per tornare al Grande Fratello Vip a Vero Tv:

“Sarei pronto a partecipare nuovamente. È stata un’esperienza divertente”.

Nel mentre Fabio Testi ha anche parlato dei suoi progetti futuri. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.