1 Il miglior ballerino di Amici secondo Alessandra Celentano

La scorsa settimana è iniziata la nuova edizione di Amici e alla cattedra dei prof di ballo non poteva mancare Alessandra Celentano. L’ex ballerina e nota insegnante è una colonna portante del talent show. E spesso è al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni riguardo la danza e i ballerini allievi della scuola.

Intervista dal settimanale Oggi (come riporta il sito Isa e Chia), ha parlato del suo approccio nei confronti degli allievi che non è certo cambiato nel corso degli anni. Ha infatti detto:

“Oggi i ragazzi sono più sgamati, più preparati a un’avventura di questo genere. Ma quando chiedo: ‘Ti aspettavi fosse così duro?’ mi rispondono: ‘Da fuori si vede che è pesante, ma non così tanto’. In effetti chi affronta il talent non si concede una passeggiata di salute. Si lavora duro ma si raccolgono anche i frutti di cotanto dispendio di energie. A testimonianza di ciò ci sono tantissimi ragazzi che, una volta conclusa l’esperienza nello show, hanno spiccato il volo dando avvio a carriere brillanti e durature.”

E parlando proprio di carriere brillanti e durature, i nomi sono tantissimi in questi 22 anni di programma. E tra i tantissimi ballerini che lei ha visto (suoi oppure) qual è stato il migliore come allievo? Qual era il più preparato mentre era seduto sui banchi di scuola? Forse il pubblico può fare varie ipotesi, ma la Celentano per rispondere a questa domanda va molto indietro nel tempo. E va a prendere qualcuno che non era nemmeno suo allievo.

Per Alessandra Celentano, l’allieva di ballo più preparata di tutte le edizioni di Amici è stata sicuramente Anbeta. Oggi lei è una ballerina freelance. Collabora molto con Kledi per quanto riguarda stage di danza durante l’anno. Inoltre la troviamo spesso ad Amici sia come giudice esterno nelle gare, che come aiuto nell’insegnamento quando proprio la Celentano la chiama.

Ma non finisce qui, perché se per Alessandra Celentano Anbeta è la migliore, c’è invece un altro ballerino di cui ha un’idea ben diversa. Un’idea che ha sempre avuto e che poi si è rivelata esatta…