Alessandra Mussolini in lacrime per la malattia della madre e una vecchia intervista a Domenica In

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Marzo 2024

Alessandra Mussolini ha parlato dell’amore per la madre ed è scoppiata in lacrime durante l’ospitata a Domenica In

A Domenica In Alessandra Mussolini è scoppiata a piangere riguardando alcuni filmati in cui compariva anche la madre.

Alessandra Mussolini e il rapporto con la madre

Quella del 17 marzo 2024 è stata una puntata di Domenica In ricca di eventi, in quanto abbiamo visto il ritorno di Simona Ventura e anche un’intervista ad Alessandra Mussolini. Nel primo caso, per esempio, la presentatrice ha ricordato la paura dopo l’aggressione al figlio Niccolò e poi ha raccontato di quando ha sostituito un noto collega al Festival di Sanremo 2024.

Anche la Mussolini si è aperta con una chiacchierata riguardo alla propria famiglia e al suo passato. Ha parlato della nonna e del rapporto complicato con il padre, ma anche dell’amore che prova verso la madre. Nonostante oggi soffra di Alzheimer non smette di essere l’amorevole madre di sempre.

Mara Venier ha quindi mandato in onda una vecchia intervista di Alessandra con mamma Maria. “Sei nel mi cuore“, ha affermato la conduttrice prima di lanciare il servizio. L’ospite esclama:

“Come si ama la famiglia e come si amano i genitori. Mamma è la dolcezza, la determinazione. Lei è stata una persona risoluta“.

Le immagini scorrono e possiamo ascoltare Alessandra Mussolini mentre afferma che il rapporto con la madre è fortissimo: “Mi capisce dal tono della voce, è una cosa stupenda“.

Tornati in diretta abbiamo poi abbiamo notato la parlamentare in preda alla commozione: “Mara, è bellissimo. Posso avere questo filmato?“. Poi ha subito sdrammatizzato facendo una battuta: “Mamma, guarda che non piango per te, ma per lei che ha scritto un libro bellissimo“. Mara si è messa a ridere, il pubblico ha applaudito e si è passati oltre con un aneddoto raccontato dalla Venier.

Un momento molto dolce che, come confermato più volte da Alessandra Mussolini stessa, la madre avrà sicuramente visto in diretta con tutti gli altri italiani sintonizzati su Domenica In.