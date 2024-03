Simona Ventura, il dramma del figlio Niccolò: “Undici coltellate, i giornali lo davano per morto”

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Marzo 2024

Durante la puntata di oggi di Domenica In Simona Ventura ha riportato alla memoria il giorno in cui ha scoperto che il figlio Niccolò era stato accoltellato. Ecco il drammatico racconto a Mara Venier.

Il drammatico racconto di Simona Ventura

Questo pomeriggio, dopo aver parlato con Mara Venier del loro rapporto risanatosi con gli anni, Simona Ventura ha riportato alla memoria un ricordo molto sofferto e traumatico: la notte in cui ha scoperto che il figlio Niccolò è stato accoltellato.

Nel 2018 il giovane ha subito un’aggressione davanti alla discoteca Old Fashion di Milano. La notizia ha fatto il giro di tutti i giornali e la Ventura ha ricordato il momento in cui le hanno telefonato per avvertirla. In quel periodo si trovava in Calabria per lavoro e si era alzata alle cinque del mattino:

“Sapevo che lui era stato a casa e vedo il numero di Niccolò sul telefono. Dall’altra parte ho sentito piangere ed era una sua amica. Mi ha detto che lo avevano accoltellato e lo stavano portando in ospedale. Lì mi si è gelato il sangue nelle vene”.

Tuttavia Simona Ventura ha avuto il presentimento che il figlio sarebbe rimasto in vita: “Ho preso l’aereo e mi sono stati vicini tutti“. Sui giornali uscivano le notizie più disparate, ma lei non ha mai ceduto e in cuor suo ha mantenuto la speranza: “Niccolò poi è stato operato ed è stato un miracolo. Undici coltellate e nessuna agli organi vitali“.

Simona ritiene che quello sia stato un punto di svolta della propria vita. Da allora, infatti, continua a vivere con energia e grande voglia di fare “nonostante le rotture di scatole di ogni giorno“. Oggi Niccolò sta bene e insieme alla sua famiglia si è lasciato questo terribile giorno alle spalle.