Simona Ventura a Sanremo al posto di un suo collega (che si è ritirato all’ultimo)

Sanremo

Nicolò Figini | 17 Marzo 2024

Simona Ventura

Questo pomeriggio Simona Ventura ha parlato della sua esperienza al Festival di Sanremo nel 2004 e ha rivelato di aver sostituito un altro conduttore. Non ha fatto il nome a Domenica In, ma ecco a chi si stava probabilmente riferendo.

Simona Ventura a Sanremo 2004

Nel corso dell’appuntamento di questo pomeriggio di Domenica In Simona Ventura ha affrontato diversi argomenti passando dal suo rapporto con Mara Venier negli anni all’aggressione del figlio Niccolò, passando anche per la propria carriera.

Sono stati fatti vedere dei video all’interno dei quali l’abbiamo visto alla conduzione de L’Isola dei Famosi e anche del Festival di Sanremo 2004. Ed è proprio in tale occasione che la conduttrice ha rivelato di essere stata chiamata all’ultimo per sostituire un noto conduttore. Pur non facendo il nome ha affermato, con grande stupore anche di Mara Venier:

“Lo doveva fare un nostro collega che si è tirato fuori quando ha visto la parata a inizio gennaio. Non mi va di dire chi è, lavora ancora perché è uno dei numeri uno.

Ha solo deciso di non farlo più, quindi io sono arrivata pensando che quel treno non sarebbe tornato mai più. Ci ho lavorato solo un mese e mezzo, non ho avuto il tempo di avere il fiatone”.

Il fatto che Simona Ventura non abbia fatto il nome del collega ha suscitato la curiosità del popolo del web. A rivelare di chi avrebbe potuto parlare è stato il giornalista Matteo Buoncore sui social: “Il collega che si era ritirato era Bonolis“. Ecco quindi svelato il mistero che aveva già iniziato ad aleggiare sulle parole della conduttrice.