Alessandra Mussolini ci ripensa e imita la zia Sophia Loren a Tale e quale

Alessandra Mussolini imita Sophia Lorena

Per la quinta puntata di Tale e quale show 2022 Alessandra Mussolini doveva imitare Sophia Loren, sua zia. In settimana, però, c’è stato un colpo di scena e proprio lunedì è stato annunciato dalla concorrente e dal suo manager che non avrebbe fatto questa imitazione. Il motivo è perché pare che ci fosse un mezzo accordo tra lei e la produzione dello show per non dover fare questa interpretazione.

In questi giorni non abbiamo saputo più nulla e anche i canali social del programma hanno lasciato il pubblico nel dubbio. Cosa è successo quindi? Cosa ha deciso di fare la Mussolini? Lei ha parlato anche proprio con sua zia. A Carlo Conti ha raccontato di aver avuto un blocco emotivo perché nel film “Tu vo’ fa’ l’americano” la Loren ha un volto che è proprio uguale a sua mamma e a sua nonna. Quindi ha scelto di non farla. Conti l’ha comunque fatta entrare in ascensore sperando che ci ripensasse. E così è stato. Ecco quindi un estratto della sua performance:

Lei ha raccontato di aver avuto un blocco, poi sua zia l’ha chiamata e le ha dato la forza per prendere la decisione di cambiare idea. Il pubblico ha apprezzato tantissimo tanto che c’è stata una standing ovation. Questa la telefonate di zia e nipote:

Potete rivedere tutta l’esibizione di Alessandra Mussolini che imita sua zia Sophia Loren andando sul sito di RaiPlay dove potete anche seguire la diretta e rivedere poi tutta la puntata di Tale e quale show.

