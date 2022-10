Paolantoni e Cirilli chiedono aiuto a Biagio Izzo per imitare i Tre Tenori

Paolantoni e Cirilli si fanno aiutare da Biagio Izzo per imitare i tre tenori

Continuano le sfide per Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli a Tale e quale show 2022. Dopo essere stati la scorsa settimana dei “mostruosi” Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, in questa quinta puntata l’asticella si alza, in ogni senso. E hanno avuto anche bisogno di un aiuto. I due, infatti, hanno dovuto interpretare i tre tenori Carreras, Pavarotti e Domingo. Chi è stato quindi scelto per il terzo ruolo?

In realtà alla fine della quarta puntata Carlo Conti aveva già dato un mezzo indizio e, come ci si poteva aspettare, Francesco e Gabriele sono andati a ripescare Biagio Izzo, concorrente della scorsa edizione. Così il trio si è esibito nel brano “‘O sole mio”. Ecco qui sotto un estratto della loro performance:

il trio paolantoni izzo e cirilli non ironicamente la mia vita #taleequaleshow pic.twitter.com/DsGNkPCsjZ — Giulia (@chairiflettuto) October 28, 2022

Poco da aggiungere riguardo i commenti della giuria, che hanno fatto tante battute e riso molto. “Più che i tre tenori siete stati i tre terrori”, ha detto Cristiano Malgioglio. Loretta Goggi ha comunque voluto fare i commenti per il trucco e il parrucco. Quali sono i vostri commenti?

Potete rivedere tutta l’esibizione di Paolantoni e Cirilli con l’aiuto di Biagio Izzo che imitano i tre tenori Carreras, Pavarotti e Domingo andando sul sito di RaiPlay dove potete anche seguire la diretta e rivedere poi tutta la puntata di Tale e quale show.

