1 Alessandro Autera e le sponsorizzazioni su Instagram

Alessandro Autera è stato uno dei fidanzati dell’ultima edizione di Temptation Island. Molto criticato per i suoi comportamenti con l’ormai ex compagna, anche una volta fuori dal reality è tornato a far parlare di sé per la tanto chiacchierata storia con la tentatrice Carlotta e non solo. In queste ultimi ore, infatti, sarebbe spuntato il listino prezzi che l’ex protagonista del programma di Canale 5 chiede a chi vuole sponsorizzare qualche prodotto nelle sue Stories su Instagram.

A rendere noto tutto questo anche l’infuencer Deianira Marzano nel suo profilo social. Lei, infatti, ha postato nelle sue Stories la foto, ripresa dal profilo di Amedeo Venza di una conversazione tra una persona e Autera. Si capisce che si parla di sponsorizzazioni, anche se non si intende esattamente la domanda iniziale. Probabilmente questo ragazzo vuole il suo aiuto per portare “hype” verso i propri prodotti. Questa la risposta che si legge:

Ciao Marco, perdonami ma non so perché il tuo messaggio era in un’altra cartella. Dimmi pure di cosa si tratta. Per dammi del tu, mica del lei. Il mio compenso per una storia di base è 500 euro. Ma se sei interessato o vuoi fare più storie, ovviamente possiamo trattare. Dimmi tu.

A questo punto la conversazione tra Marco e Alessandro Autera prosegue. Non sappiamo, tuttavia, come va a finire. Deianira, quindi, vediamo che ha taggato Amedeo Venza commentando con: “Lo ha messo senza nome. Io vi voglio accontentare! Ma chi te li da 500€“. Vedremo se usciranno dichiarazioni di Autera in merito. Nel frattempo, come ricordato inizialmente, l’ex di Temptation Island ha ricevuto molti attacchi per la relazione con Carlotta Adacher. Andiamo a rivedere cos’è accaduto. Continuate a leggere se siete interessati…