La conosciamo per il ruolo di Cahide Esen Karalar nella serie Come sorelle e per aver prestato il suo volto a Sumru ne La notte del cuore: chi è Ece Uslu, nota attrice e modella turca. Scopriamo tutto sul suo conto: età, vita privata, film e serie TV e Instagram.

Chi è Ece Uslu

Nome e Cognome: Ece Uslu

Data di nascita: 9 settembre 1974

Luogo di nascita: Smirne (Turchia)

Età: 50 anni

Altezza: 1 metro e 69 centimetri

Peso: 58 kg

Segno zodiacale: Vergine

Professione: attrice, doppiatrice e modella

Marito: Ece è sposata con Tamer Bey dopo un precedente matrimonio

Profilo Instagram: @eceusluofficial

Ece Uslu età, altezza e biografia

Apriamo subito la scheda con la biografia della nota attrice e modella turca.

Quando è nata e quanti anni ha Ece Uslu, Sumru de La notte nel cuore? La protagonista della serie televisiva è nata a Smirne, in Turchia, il 9 settembre 1974 sotto il segno zodiacale della Vergine. La sua età corrisponde a 50 anni.

Altezza e peso di Ece corrispondono all’incirca a 1 metro e 69 centimetri per 58 kg di peso circa.

Come noto l’attrice è diventata popolare in Italia grazie al ruolo di Cahide Esen Karalar nella serie Come sorelle e a Sumru ne La notte del cuore.

Vita privata

E la vita privata? Cosa possiamo dire? La madre dell’attrice è Nazan Uslu e ha una sorella di nome Şehnaz Brooks Uslu.

Ece Uslu, Sumru di La notte nel cuore ha un marito e dei figli? Per quanto riguarda questo argomento sappiamo che è stata sposata fino al 2014 con Özcan Deniz. Mentre dal 2019 è sposata con Tamer Bey.

Non sono però disponibili altre informazioni sul suo conto, quindi non siamo in grado di dirvi se ha o meno figli.

Dove seguire Ece Uslu Sumru di La notte nel cuore: Instagram e social

Per restare sempre aggiornati e in contatto con l’attrice che interpreta Sumru ne La notte nel cuore cosa fare? Ece Uslu è presente su Facebook, ma potete trovarla anche su Instagram. Peraltro nel link in bio sull’ultimo social citato sono presenti anche i link per i due siti internet che la riguardano.

In generale sui suoi canali ufficiali l’attrice condivide scatti di vita lavorativa e privata. Insomma tutto ciò che riguarda il suo mondo, sebbene sia piuttosto riservata.

Carriera

Nel corso dei suoi anni di istruzione, Ece Uslu ha lavorato come attrice per il Theatre on Duty. In seguito come modella fotografica e attrice pubblicitaria presso l’agenzia Basak Gursoy Modeling Agency.

Durante gli anni di liceo ha proseguito la sua formazione teatrale e ha realizzato diverse esibizioni con il gruppo teatrale Studio Actors.

Ma approfondiamo la carriera di Ece Uslu attraverso i film e le serie TV a cui ha preso parte….

Film e serie TV

Durante il suo percorso artistico ecco i film e le serie TV che hanno visti protagonista Ece Uslu, Sumru de La notte nel cuore. Partiamo dai progetti al cinema:

Ah.. gardasim (1991); Sari tebessüm; Sevgili ortak; Rumuz Sev Beni e Kivilcim (tutti nel 1993); Yalanci (1994); Diplomat (1997); Güle Güle (2000); Büyü (2004); Son ders (2008); Vezir Parmagi (2017) e Sonsuz Bir Ask (2022).

Mentre tra le serie TV e film al cinema a cui ha preso parte citiamo nell’ordine:

İz Peşinde (1990); Ana (1991); Sahte dünyalar (1995); Kara melek (1997); Firat (1997); Rüzgâr Gülü (1999); Üç Kadın 1 e 2 (2000); Benimle evlenir misin (2001); Bana abi de (2002); Zerda (2003-2004); Askimizda ölüm var (2004); Ölümüne sevdalar (2005); Sirça kösk (2006); Elveda derken (2007-2008); Kizim Nerede (2010-2011); Karagül (2013-2016); Dayan Yuregim (2017); Come sorelle – Sevgili Geçmiş (2019) e La notte nel cuore – Siyah Kalp (2024).

Nel 2012 è stata protagonista anche di un cortometraggio dal titolo Erik Zamani. Mentre invece al cinema ha doppiato per il film Klaus – I segreti del Natale (Klaus) nel 2019.

Infine è stata protagonista a teatro di diversi lavori dal 2001 al 2012. Ricordiamo per esempio: Üçüncü Türden Yakın İlişkiler (2001); Ayıp Ettik (2007); Medya Maymunları (2010); Tom,Dick&Harry (2011) e Patron Kim? (2012).

I progetti lavorativi di Ece Uslu le hanno permesso anche di vincere o essere candidata a importanti premi.

Come sorelle

Prima ancora de La notte nel cuore, nel 2019 Ece Uslu ha recitato la parte di Cahide Esen Karalar nell’amata serie TV Come sorelle.

Ece Uslu è Sumru de La notte nel cuore

Ne La notte nel cuore (Siyah Kalp in lingua originale) Ece Uslu interpreta il personaggio di Sumru, madre dei due gemelli Nuh (l’attore Aras Aydın) e Melek (l’amata attrice Hafsanur Sancaktutan).

Nel cast troviamo anche Esra Dermancıoğlu ovvero Hikmet, sorella di Samet e cognata di Sumru. Poi tra gli attori vediamo Burak Sergen nel ruolo di Samet, marito di Sumru e Leyla Tanlar ( ovvero Sevilay). Un altro attore che citiamo è Burak Tozkoparan, che nella soap opera turca è Cihan, figlio di Samet.