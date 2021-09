1 Il tatuaggio di Alessandro Autera

Dopo Stefano Sirena e la sua fidanzata Federica Cleo, anche un altro protagonista di Temptation Island ha deciso di fare un tatuaggio dedicato al percorso nel programma. Parliamo di Alessandro Autera.

Il ragazzo è entrato nel reality insieme a Jessica Mascheroni per provare a risolvere le proprie divergenze dopo 7 anni di relazione. Purtroppo con il trascorrere delle settimane i due si sono resi conto che fosse giusto voltare pagina e dirsi addio. Se di Jessica al momento non si hanno informazioni circa la sua vita privata e non sappiamo quindi chi è l’uomo misterioso con cui si sta frequentando, abbiamo news invece per quanto riguarda Alessandro Autera.

Il ragazzo infatti dopo qualche incomprensione, ha intrapreso una frequentazione con la tentatrice Carlotta Adacher, a quanto pare fondamentale per il suo cambiamento. E proprio a lei, in parte, è dedicato il tatuaggio che Alessandro ha deciso di fare nelle scorse ore. Ecco come l’ha presentato su Instagram:

“Milano… Roma. Duomo… Colosseo. Vecchi amici e nuovi amici. Vecchia vita e nuova vita. Vecchie esperienze e nuove esperienze. E chissà… nuovi amori!“, ha scritto Alessandro Autera su Instagram. Con queste parole ha fatto sapere di aver voluto incidere sulla propria pelle un altro importante ricordo della sua vita. Nella foto vediamo una notte stellata con due innamorati (Alessandro e Carlotta) e i simboli della città di Milano, il Duomo, e Roma con il Colosseo.

Foto Instagram del tatuaggio di Alessandro Autera

Il tatuaggio è già piuttosto chiacchierato e sembra aver diviso gli utenti del web. Se ci sono tanti messaggi positivi, qualcuno ha avuto da ridire.