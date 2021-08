1 Il tatuaggio di Stefano Sirena e Federica

Stefano Sirena dopo la sua partecipazione a Temptation Island (quando faceva coppia con Manuela Carriero) torna a far discutere. Questo non solo per aver troncato la storia d’amore con la sua ormai ex fidanzata, ma anche per aver ritrovato all’interno del programma stesso una nuova fidanzata. Scelta fatta anche da Manuela, ora felice accanto a Luciano Punzo e pronta addirittura ad andare a convivere con lui.

Ma come mai Stefano Sirena sta facendo così tanto parlare di sé? Il cestista brindisino nelle scorse ore ha pubblicato sul suo account una foto in cui si mostra insieme alla sua attuale compagna. Fin qui nulla di strano, se non fosse che i due hanno deciso di fare un tatuaggio in comune. Si tratta del simbolo di Temptation Island, ovvero la palma, e una scritta. La particolarità è che la frase è divisa per metà, inizia sul corpo di Federica e termina in quello di Stefano: “I like the way…” (lei) “…You look at me” (lui). Parole che ricordano il titolo del brano dei The Pentagons. Sarà ispirato alla canzone?

Foto Instagram – Stefano Sirena

“Il viaggio nei sentimenti è ora indelebile”, ha scritto Stefano Sirena. Ad accompagnare questa frase un cuore rosso. Oltre a condividere la medesima immagine tra le storie, anche Federica Cleo ha commentato l’immagine: “I like the way”, ha scritto poco dopo.

A quanto pare, ancora una volta, il gesto ha diviso gli utenti del web. Se ci sono svariati complimenti o comunque pensieri positivi (tra questi figurano quelli della single Carolina e di Alessandro Autera), non mancano le critiche tra chi ha trovato fuori luogo il tatuaggio e chi è convinto che presto verrà modificato perché non vedono un futuro per la neo coppia. Stefano Sirena e Federica Cleo sembrano non curarsi di questo, lasciano scorrere gli attacchi del web e preferiscono godersi il loro amore.

Un giudizio sui due, nei giorni scorsi, è arrivato anche dall’ex protagonista di Temptation Island, Manila Nazzaro. Continua…