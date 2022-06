1 La festa di compleanno di Alessandro Basciano

Lo scorso 1° giugno Alessandro Basciano ha festeggiato il suo 33esimo compleanno, e naturalmente l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha festeggiato a Napoli con alcuni dei suoi più cari amici. All’evento sarebbero dovuti esserci anche alcuni ex Vipponi, che tuttavia sembrerebbero aver disertato la festa. Lo stesso Basciano infatti aveva annunciato la presenza di un po’ di ex concorrenti, che però non si sono presentati. Gli unici a partecipare al compleanno di Alessandro sono stati infatti Giucas Casella e Gianluca Costantino. A svelare la notizia è stato Biccy, sul quale si legge:

“Secondo alcuni rumor, infatti, alla festa di Alessandro Basciano sarebbero dovuti esserci un bel po’ di ex vipponi e la loro presenza sarebbe stata annunciata dall’ex tentatore sia al locale dove ha festeggiato, sia al settimanale Chi che ha pubblicato le foto. L’improvvisa assenza di molti di loro avrebbe un po’ indispettito i dirigenti del locale che ha ospitato il compleanno ed anche Alfonso Signorini che si sarebbe ritrovato sul proprio settimanale solo due foto con pochissime celebrità”.

Ma non solo. Lo stesso Alessandro Basciano tra le pagine del settimanale Chi ha fatto intendere di essere stato bidonato dagli ex Vipponi. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“L’ho festeggiato a Napoli perché ho molto amici lì ed alla fine abbiamo fatto un weekend di relax. […] Io ho invitato un po’ tutti, però c’era il ponte di mezzo. Con serenità sono rimasto in buoni rapporti con quasi tutti i miei ex compagni di viaggio. Non porto rancore nei confronti di nessuno. Il gioco è finito, conta la vita reale“.

