Andrea Sanna | 14 Ottobre 2023

Parla l’avvocato di Basciano

L’intervista fiume di Sophie Codegoni a Verissimo ha provocato la pronta reazione da parte di Alessandro Basciano. Poco dopo la messa in onda della puntata, infatti, mediante l’avvocato Leonardo, il deejay ha condiviso una storia su Instagram:

“Alla luce di quanto andato in onda nel programma ‘Verissimo’, il mio assistito Alessandro Basciano, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari, è tuttavia costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Come è noto la verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Prima di condannare è sempre bene sentire il suono di entrambe le campane”.

La storia Instagram di Alessandro Basciano dopo l’intervista di Sophie Codegoni

Questa reazione deriva dalle accuse fatte da Sophie Codegoni nel corso della puntata di Verissimo. L’influencer infatti ha dichiarato di essere stata tradita con l’ex di lui durante un viaggio a Ibiza, realizzato a sua insaputa. Ma non solo, perché nel corso della chiacchierata Sophie ha reso noti diversi retroscena.

Oltre ad aver accusato Alessandro Basciano di “manipolazione”, ha anche dichiarato che lui probabilmente non l’ha mai amata e l’avrebbe fatto solo per “show”. Per lei troppi gesti eclatanti: “Quando stavamo a casa nemmeno mi guardava”. Sempre a Verissimo Sophie Codegoni ha anche raccontato che il suo ex fidanzato non sarebbe stato presente durante il parto di Céline Blue, perché stanco: “È andato via dicendomi che mi mandava mia madre, doveva dormire”.

Sempre nel suo racconto Sophie Codegoni ha raccontato anche che Alessandro Basciano avrebbe detto dure parole anche a sua madre: “Cose molto pesanti”. Ma anche con lei, secondo la sua versione, non sarebbe stato tenero: “Mi diceva che non ero una brava madre e stavo rovinando la famiglia. Ho degli audio dove mi dice di tutto”.

Da qui ne è derivata la dura reazione di Alessandro Basciano e ora si attende dunque la sua versione dei fatti.