I motivi per cui Alessandro Basciano è stato arrestato riguardano stalking e minacce nei confronti dell’ex Sophie Codegoni. La gip Anna Magelli ha rilasciato dei verbali che oggi sono stati letti in alcuni parti nella trasmissione Ore14. Adiamo a vederli.

I verbali contro Alessandro Basciano rilasciati dalla gip di Milano

Si è parlato dell’arresto di Alessadro Basciano, che ora si trova nel carcere di San Vittore, a causa di stalking e minacce nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni. Sull’accaduto ha parlato l’avvocato dell’ex concorrente del Grande Fratello riferendo che si tratta di violenze solo verbali. E ha aggiunto che sarebbero avvenute a vicenda negli anni, solo che il suo assistito non ha mai sporto denuncio mentre la Codegoni sì.

Della vicenda si è parlato anche nel programma di Rai2 Ore14 in cui il conduttore Milo Infante, insieme a vari ospiti in studio, ha letto alcuni passaggi dei verbali rilasciati dal gip di Milano Anna Magelli. La gip, infatti, nel suo scritto contro Basciano parla di “continue minacce alla ex”. Ma quali sono queste minacce?

Il programma Rai ne ha lette alcune, togliendo ovviamente gli insulti più pensanti, vista anche la fascia protetta. Leggiamo quindi frasi come: “Bastarda! Con tutto quello che mi hai fatto penare! Devi morire! Fai schifo! Cessa che non sei altro! Me**a che non sei altro! Mi hai rotto, non ti voglio vedere! Carogna che non sei altro, maledetta! Bastarda! Rispondi perché finisce male”.

E poi ci sono ancora altre minacce che Alessandro Basciano avrebbe fatto nei confronti di Sophie Codegoni. Nei verbali si legge: “Non mi devi procare, non mi sta bene con chi stai. Porto tutto al giudice, ho già girato all’avvocato. Ti sto facendo mandare una pattuglia dei carabinieri. Rispondi immediatamente! C’è mia figlia, me la pagi. Ti denuncio. Ricordati che io sono Ale Basciano, tu sei solo una sfigata che pesa 20 chili”. Inoltre sembra che al culmine di una lite, lui le abbia sputato in faccia.

Per il momento Sophie Codegoni non ha rilasciato dichiarazioni.