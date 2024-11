Dopo la notizia dell’arresto di Alessandro Basciano per minacce e stalking nei confronti dell’ex Sophie Codegoni, oggi ha parlato il suo suo avvocato. Leonardo D’Erasmo ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Fanpage. Ecco cosa ha detto.

Le parole dell’avvocato di Alessandro Basciano dopo l’arresto

Come vi abbiamo già riportato, ci sono notizie di un arresto nei confronti di Alessandro Basciano per stalking e mincacce ai danni dell’ex fidanzata Sophie Codegoni. La stessa Sophie al momento non ha rilasciato dichiarazioni, anzi proprio ieri ha postato alcune storie su Instagram mentre era a mangiare una pizza e si è mostrata molto tranquilla.

A parlare, invece, è stato oggi l’avvocato che ha fatto un’intervista con il sito Fanpage.it. Il signor Leonardo D’Erasmo ha specificato che si tratta di una battaglia tra i due che andrebbe avanti dal 2023. E ha specificato che la violenza verbale ci sarebbe stata anche da parte della Codegoni.

Secondo quanto detto dall’avvocato, Sophie e Alessandro si erano in passato querelati a vicenda. Ma poi si erano accordati e avevano ritirato queste querele. Ma allora perché Alessandro Basciano è stato arrestato? “Perché essendo accusato di minacce, l’articolo 612 del Codice Penale prevede che si proceda d’ufficio”, ha spiegato D’Erasmo. E ha raccontato anche come sta adesso Alessandro che si trova in carcere a San Vittore: “È molto rammaricato per l’accaduto perché non vuole passare per una persona violenta, anche perché poco tempo fa Sophie a Verissimo aveva dichiarato che stessero cercando di mantenere un buon rapporto per la bambina”.

L’avvocato di Alessandro Basciano ci ha tenuto a precisare che le violenze di cui parla il gip sono sempre state verbali e non fisiche: “Ci sono stati tanti piccoli episodi violenti che si sono scambiati a vicenda nel corso del tempo. Solo che lei li ha denunciati, mentre lui no”. Sempre dal gip Anna Magelli si legge di gelosia eccessiva da parte di Basciano. Su questo l’avvocato a Fanpage ha rivelato:

“Sì, ma continuava a non arrendersi perché lei gli dava motivo di non farlo. Lui le faceva regali e lei li accettava, si vedevano di continuo e stavano insieme. Sicuramente si tratta di un rapporto non sano, ma è sbagliato dire che lui fosse violento o la perseguitasse perché se una persona ti perseguita non continui a vederla, non la cerchi. Nessuno cercherebbe il proprio aggressore. Avevano entrambi dei comportamenti non sani nella relazione, confido in una dichiarazione da parte della signora Codegoni. Posso capire che lei abbia esercitato il diritto di denuncia, ma la situazione poi era rientrata”.