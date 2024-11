Il diverbio tra Elodie e Lucilla Agosti in diretta

Durante la puntata radiofonica su R101 Lucilla Agosti ed Elodie hanno avuto un diverbio in diretta: ecco cosa è successo. La speaker ha provocato una reazione da parte della cantante a causa di una battuta su una sua foto n*da: “Mi stupisco di te”.

Il botta e risposta tra Lucilla Agosti ed Elodie

Questa mattina Elodie è stata ospite di Lucilla Agosti (impegnata a La Talpa) del programma radiofonico Cari Amici a Radio 101. La cantante romana ha spaziato molto sugli argomenti affrontati. Dal recente singolo “Feeling” con Tiziano Ferro, ai progetti futuri così come il calendario Pirelli 2025, che l’ha vista posare nei mesi scorsi.

LEGGI ANCHE: Ore14 legge in diretta i verbali rilasciati dal gip contro Alessandro Basciano: “Non mi provocare, finisce male” (VIDEO)

Fino a quel momento era andato tutto bene, fino a che Lucilla Agosti non ha incalzato Elodie con una domanda particolare, che ha fatto storcere il naso alla sua ospite: “Il calendario Pirelli è una cosa super cool. Devo dire che la tua foto senza vestiti, dove sei con un tronco davanti è un grande classico, quel vedo e non vedo. Foto su cui ci saranno anche dei meme, io li sto aspettando al più presto“.

Dopo questa affermazione Elodie è parsa stizzita e ha chiesto alla speaker a quali meme facesse riferimento. Dalla sua Lucilla Agosti ha tentato di spiegarsi meglio: “Dai parlo di quella roba con te senza nulla e il tronco davanti“. L’artista però è parsa molto perplesse, non comprendendo di cosa parlasse: “No, io non l’ho proprio capita quindi spiegamela meglio. Qual è il meme, cosa deve arrivarmi sul tronco? Sono seria, spiegamela, non c’è pensato“.

La conversazione è proseguita, con Lucilla Agosti che ha tentato di aggiustare il tiro: “No dai…. la cosa che ti volevo dire, che magari ti diranno tutti, ma proprio tutti ‘cavolo quella roba che hai lì davanti’. A te non arrivano ste robe qui? La grezzata dell’uomo arriva sempre“.

Elodie a quel punto ha replicato senza mezzi termini: “Magari è già arrivata e l’hanno già scritta”. Specificando poi di avere ben altro da fare anziché leggere i commenti, ma rivolgendosi a Lucilla Agosti ha ribattuto: “Però mi stupisco di te che stai aspettando un meme e il commento grezzo. Ma ok, ti metto un po’ in imbarazzo per divertimento“.

La Agosti, colpita da questa presa di posizione, ha cercato di dire la sua, spiegando di non volerla mettere in imbarazzo. Tutto si è concluso con un “Vabbè, dai stai tranquilla”, detto da Elodie che ha chiuso così la conversazione.