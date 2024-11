Una lunga carriera nel Crazy Horse di Parigi, ma anche un lavoro con Beyoncé. Deborah Lettieri, prof di ballo di Amici 24, ha raccontato le sue esperienze lavorative parlando di com’è stato collaborare con la famosa cantante e com’è oggi farlo con Maria De Filippi. Ecco le sue parole.

Nella carriera di Deborah Lettieri di Amici 24 c’è anche una collaborazione con Beyoncé

Nella scuola di Amici 24 è arrivata Deborah Lettieri che è andata a sostituire Raimondo Todaro. Forse poco conosciuta in Italia, in realtà è una grande proffesionista della danza e ha lavorato molto all’estero. In particolare, come è stato detto dal primo giorno, Deborah è stata a lungo ballerina del Crazy Horse. A tal proposito, a Sorrisi e Canzoni ha dichiarato:

“Divento la seconda donna italiana a entrare in questa compagnia, circa quarant’anni dopo la mitica Rosa Fumetto. È una grande scuola di vita che mi catapulta sulla scena globale. Scelgo il nome d’arte ‘Gloria di Parma’, un omaggio alla mia città natale”.

Un’esperienza questa che le ha insegnato a lavorare molto sulle sue emozioni e che quindi ha potuto riportare nei lavori successivi. E proprio tra questi lavori c’è una collaborazione con Beyoncé. Infatti nel 2014 ha ballato nel videoclip di “Partition”. Ecco che Deborah Lettieri ha raccontato com’è la nota cantante:

“Una gran lavoratrice, dotata di uno stile in continua trasformazione e con una capacità di apprendimento invidiabile. Ogni collaborazione può insegnarci qualcosa di molto importante, che sia con un grande personaggio come lei o col proprio compagno di banco ad Amici”.

E ha fatto il paragone con Maria De Filippi: “Sono entrambe instancabili. A volte osservo Maria giostrarsi tra diversi ruoli senza mai perdere il filo. Lavorare con lei sprona tutti a dare il massimo, da noi insegnanti fino agli studenti”.