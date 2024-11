Dopo l’ennesima lite con Tina Cipollari, Gemma Galgani ha perso le staffe e ha minacciato di lasciare definitivamente Uomini e Donne. A sedare la situazione è Maria De Filippi.

Gemma Galgani vs Tina Cipollari

Si sono scaldati gli animi oggi nello studio di Uomini e Donne. La nuova puntata è infatti iniziata con un’accesa discussione che ha coinvolto Gemma Galgani e Tina Cipollari. Tutto è iniziato quando proprio quest’ultima ha menzionato la recente intervista che la Dama del Trono Over ha rilasciato a Verissimo, durante la quale ha parlato dei ripetuti scontri con l’opinionista. A quel punto i toni si sono accesi e a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato.

Mentre stava andando in onda l’esterna con Fabio, Gemma Galgani, dopo aver ascoltato l’ennesima frecciatina da parte della Cipollari, ha perso le staffe e si è alzata dalla sedia, lasciando lo studio. Poco dopo la Dama ha minacciato di lasciare definitivamente Uomini e Donne e con un lungo sfogo ha affermato:

“Maria mi dispiace. Io saluto. Una cosa del genere non la posso sopportare e tollerare. Io a casa ho delle persone. Non sono quella che descrive. Io vado via, è inaccettabile. Non accetto di rimanere qua, è arrivato il momento di andare. Ho preso torte in faccia, un secchio d’acqua sporca. Non ce la faccio più, quando è troppo è troppo. Sono 14 anni anni di offese”.

Pronta la replica di Tina Cipollari, che ha così preso a scontrarsi con Gemma Galgani. A intervenire, per calmare gli animi, è stata dunque Maria De Filippi, che ha invitato le due acerrime nemiche alla calma. La Dama, dopo essersi tranquillizzata, ha continuato a parlare della conoscenza con Fabio, che pare procedere a gonfie vele. Che stavolta Gemma abbia trovato la potenziale anima gemella? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra loro.