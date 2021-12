1 Basciano si è rifatto i denti? Belli ironizza

Arrivato tra gli ultimi nella Casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano sta già facendo piuttosto parlare di sé. I più attenti telespettatori hanno notato che il diastema (che potete vedere nella prima foto del 2020) è scomparso nella seconda immagine. Da qui dunque il pensiero che il ragazzo si sia rifatto i denti.

I fan del Grande Fratello Vip hanno sottolineato come il sorriso di Alessandro Basciano sia decisamente cambiato rispetto a qualche anno fa. Si sono notati subito i denti splendenti e perfetti e qualcuno quindi pensa si sia messo delle faccette dentali.

Foto prima e dopo di Alessandro Basciano

Ma non solo. Altra cosa che è cambiata nel corso degli anni pare siano anche le sue orecchie. Come da lui stesso confidato, infatti, le ha rifatte perché le riteneva “a sventola” e questo lo metteva un po’ a disagio. Oltretutto in sauna con Lucrezia Selassié, attentissima nel porgergli la domanda “Ti sei rifatto le labbra”, Alessandro Basciano ha confessato di aver fatto qualche punturina. Voi che ne pensate? Lo trovate diverso?

Nel mentre a fare dell’evidente ironia sulla dentatura di Alessandro Basciano è stato anche Alex Belli durante la puntata del Grande Fratello Vip, quando durante il collegamento l’ha definito “American Smile“. Ecco il preciso istante in cui l’ha detto…

E non è l’unica critica che Alessandro Basciano ha ricevuto da Alex Belli, così come dalle opinioniste…