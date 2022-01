Conosciamo meglio insieme chi è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore di Temptation Island, Alessandro Basciano. Ecco curiosità e news sul ragazzo: dall’età all’altezza, alla vita privata e fidanzata, la carriera e dove seguirlo su Instagram e social.

Chi è Alessandro Basciano

Nome e Cognome: Alessandro Basciano

Data di nascita: 1 Giugno 1989

Luogo di nascita: Genova

Età: 30 anni

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Imprenditore

Fidanzata: Alessandro attualmente è single

Figli: Alessandro ha un figlio

Tatuaggi: Alessandro ha tantissimi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @iam_alebasciano

Alessandro Basciano età, altezza e biografia

Vediamo innanzitutto alcuni stralci della biografia. Alessandro Basciano è nato il 1 giugno a Genova, sotto il segno dei Gemelli. La sua età oggi è di 30 anni.

Sappiamo che la sua altezza corrisponde a 1 metro e 85 centimetri, mentre non conosciamo il peso.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha un legame stupendo con sua madre Giovanna e la sorella Giorgia Nicole. Sua sorella è una modella è in passato ha partecipato a Ciao Darwin.

Vediamo ora qualcosa in merito alla vita privata di Alessandro Basciano…

Vita privata: Basciano ha una fidanzata?

Cosa sappiamo della sua vita privata? Nonostante la giovane età, Alessandro Basciano è già padre di un bambino di nome Nicolò. Ha detto che cerca di essere sempre presente per suo figlio e dargli tutto il meglio. Si definisce un padre moderno che, dopo la separazione dall’ex compagna, ha cercato di portare il bambino ovunque, dalle cene con gli amici alle vacanze. Per Alessandro il figlio è il suo orgoglio e la persona che più gli dà la forza per affrontare le difficoltà quotidiane. Il bambino è la cosa più bella che gli potesse accadere e per lui la più grande preoccupazione è la sua felicità.

La madre del bambino si chiama Clementina Deriu. Precisiamo che lei non è l’ex moglie, bensì l’ex fidanzata. I due sono stati insieme cinque anni e per questo motivo non è stato semplice lasciarsi. Al magazine di Uomini e donne ha riferito che sono stati anni di alti e bassi, vissuti in modo intenso. E proprio la sua ex compagna ha avuto la forza di mettere un punto alla storia, che ormai non andava più bene. Nonostante entrambi non fossero più innamorati l’uno dell’altra, lui ha cercato in tutti i modi di ricucire il rapporto. Ma poi ha capito che non era più pssibile.

Anche se la separazione è stata difficile da gestire, oggi Alessandro Basciano e la sua ex compagna hanno un rapporto pacifico. Si sentono tutti i giorni, soprattutto per il bene del figli. Ma oggi Alessandro Basciano è fidanzato? Al momento si professa single, anche se ha raccontato di aver avuto varie frequentazione, ma nulla è andato in porto.

Tra le frequentazioni più recenti quella dell’aprile 2021 con Erjona Sulejmani, ex fidanzata del giocatore dello Zurigo, Blerim Dzemaili, ma si sono lasciati a settembre.

Alessandro ha una grande passione anche per il fitness, definendosi addicted. In passato è stato anche calciatore, ma ha interrotto questa carriera poiché non vi vedeva prospettive di successo. Alessandro Basciano ha anche una grande passione per il mare e quando può vi trascorre una giornata. Inoltre ha un cane di nome Prince al quale è molto legato. Di sé dice di essere un pochino timido e tranquillo.

Dove seguire Alessandro Basciano: Instagram e social

Come seguire Alessandro Basciano sui social network? Il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram che ha davvero un grande seguito. Ad oggi, infatti, vanta oltre 403 mila follower, un numero che è andato costantemente ad aumentare con la sua partecipazione a Uomini e donne come corteggiatore, ma anche come tentatore a Temptation Island 2020 e nel 2021 con la sua presenza nel cast del Grande Fratello Vip.

Sul suo profilo Alessandro ama postare molte foto in costume, in cui si può vedere il suo bellissimo fisico con un corpo ricco di tatuaggi. Ci sono vari scatti con auto di lusso, dovute al lavoro che fa, e anche con gli amici.

Ma accanto a tutto questo, Alessandro Basciano mostra anche il suo lato di padre. Infatti ci sono molte foto con il figlio, dimostrando tutto l’amore che prova per lui.

Carriera

Cosa fa nella vita Alessandro Basciano e qual è il suo lavoro? Ecco cosa sappiamo della sua carriera.

Il gieffino è un imprenditore. Da sempre appassionato di automabili, è riuscito a fare di questa passione un lavoro. Da oltre dieci anni, infatti, gestisce un’attività nella sua città. Si tratta di un autosalone di macchine di lusso con autolavaggio, ma ha anche lavorato a Roma, prima di diventare noto al grande pubblico. Tra le altre cose è stato anche testimonial del brand Dsquared2, dopo il suo arrivo a Uomini e Donne.

E proprio a seguito dell’esperienza televisiva è cliente e collaboratore dell’agenzia RL West Coast, fondata da Lorenzo Federici. Alessandro Basciano ha detto di aver fatto molti sacrifici nella vita per togliersi le sue soddisfazioni e nessuno gli ha regalato nulla. Nella vita si è sempre messo alla prova per ottenere con fatica e sudore quella che voleva.

Ha una grande passione anche per il fitness, definendosi addicted. In passato è stato anche calciatore, ma ha interrotto questa carriera poiché non vi vedeva prospettve di successo.

Tra le altre cose Alessandro Basciano ha raccontato di aver aperto un ristorante a Madrid con un ragazzo di Roma.

Alessandro Basciano a Uomini e donne

Nella stagione 2019/2020 Alessandro Basciano è arrivato a Uomini e donne dopo alcune settimane dal suo inizio. Il ragazzo ha sceso le scale per corteggiare Giulia Quattrociocche, della quale è rimasto positivamente colpito.

A parte il suo lato estetico mi ha colpito sicuramente il suo carattere, i suoi modi di fare e quella sicurezza che traspare tutte le volte che dice ciò che pensa. Mi piace il suo essere una ragazza indipendente, intelligente e senza grilli per la testa. È una persona legata all’idea di famiglia e quindi a tutto ciò che mi appartiene e mi interessa nella vita. Le cose belle piacciono a tutti, ma poi serve anche sostanza e penso che Giulia ne abbia da vendere. È per tutte queste ragioni che ne sono rimasto incuriosito e ho deciso di andarla a conoscere.

Purtroppo per Alessandro Basciano, il percorso nel programma ha subito qualche difficoltà. Giulia, infatti, è rimasta molto colpita fisicamente dal corteggiatore, ma senza riuscire a fidarsi. E infatti Alessandro a Uomini e donne è stato spesso attaccato. Lui ha sofferto un po’ di questa cosa. Ha detto che essendo un po’ timido e riservato, aveva difficoltà a farsi conoscere, ma non aveva intenzione di arrendersi.

A Uomini e Donne, alla fine, la tronista Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele, quindi Alessandro ha dovuto accettare il responso.

Temptation Island 2020

Alessandro Basciano è uno dei tentatori di Temptation Island 2020.

Nel villaggio Alessandro ha suscitato l’interesse di Valeria, fidanzata con Ciavy. La ragazza si è avvicinata molto a lui. Le azioni di Valeria sono una conseguenza dell’atteggiamento del fidanzato Ciavy. Ma comunque Alessandro è una persona che le ha dato subito attenzioni e questo fa riflettere molto la ragazza su ciò che vuole.

Nel villaggio, puntata dopo puntata, i due si sono sempre più avvicinati, tanto che il rapporto tra Valeria e Ciavy ha vacillato. I due ex protagonisti del reality si sono ricongiunti infatti solo dopo mesi dalla fine del programma. Lei gli ha dato una seconda chance e con Alessandro è rimasta solo una bella amicizia.

Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip 6

Si è tanto parlato della sua partecipazione al Grande Fratello Vip e finalmente il 17 dicembre Alessandro Basciano ha fatto il suo arrivo nella Casa di Cinecittà.

Nella clip di presentazione ha ammesso di provare un interesse per due gieffine, Sophie Codegoni e Soleil Sorge e di essere rimasto molto colpito da entrambe. Sempre nel video non ha risparmiato belle parole per altre protagoniste della trasmissione, in particolare Manila Nazzaro che ha conosciuto proprio grazie a Temptation Island.

Con l’ex Miss Italia conserva una bella amicizia. Ma chi sono tutti i compagni di viaggio di Alessandro Basciano?

I concorrenti del Grande Fratello Vip

Il 14 settembre ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip e sono tanti i volti che si sono susseguiti dall’avvio della trasmissione. Personalità diverse con caratteri molto variegati. Scopriamo innanzitutto il cast delle donne della Casa più spiata d’Italia:

Degli uomini troviamo invece i seguenti nomi:

Uno tra loro sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 6. Chi avrà la meglio? Intanto ricordiamo che la trasmissione è condotta da Alfonso Signorini, con il supporto delle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il percorso di Alessandro al GF Vip

In data 17 dicembre Alessandro Basciano ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Vediamo insieme, passo passo, come si sta evolvendo il suo percorso.

14° settimana: Alessandro ha confidato interesse nei confronti di Sophie e Soleil e non sono mancati momenti di imbarazzo. Basciano è convinto di piacere a entrambe, ma ora come ora non azzarda troppe mosse. Alex Belli, fuori dalla Casa, ha lanciato qualche stoccata.

15° e 16° settimana : Battibecco in puntata tra Alex e Alessandro , che ha scoperto cosa è stato detto su di lui. Basciano nel mentre ha confessato a Soleil interesse, ma quest’ultima ha fatto dei passi indietro. Intanto ci sono stati dei risvolti tra lui e Sophie , mentre a essere interessata a lui è Jessica , che lui però ha respinto dicendo di non provare interesse sotto quel punto di vista. Questo ha generato un po’ di tensione tra le ragazze. Bacio tra Sophie e Alessandro . Uno strip tease organizzato da Sophie da far fare ad Alessandro per il compleanno di Jessica ha provocato gelosia nella Codegoni.



Dalla famiglia Alessandro è venuto a sapere che suo nonno è venuto a mancare, ma è rimasto in Casa. Clarissa gli ha lanciato una frecciatina durante il confronto con le sue sorelle e ha avvertito Jessica di stargli lontano il più possibile. Gianmaria l’ha nominato e questo gli ha portati a discutere. Riguardo questo Soleil ha rivelato di aver saputo da Eva che in realtà il voto di entrambi sarebbe dovuto andare proprio alla Grimaldi , ma Antinolfi ha cambiato idea.

Alessandro ha avuto modo di chiarire con Gianmaria e non mancano occasioni di scambiarsi confidenze. Il loro rapporto, però, non sembra convincere Soleil. La sorella di Alessandro ha attaccato sia Clarissa che Jessica. Sophie tra le altre cose gli ha confermato che Jessica l’ha nominato. Dopo l’accaduto comunque c’è stato un chiarimento. Diversi baci e attenzioni nei confronti di Sophie, ma nonostante questo guarda sempre verso Soleil e non manca occasione di avvicinarsi a lei. Con l’ex tronista ha fatto qualche piccolo passo indietro perché vuole capire delle cose. Soleil gli ha confessato che gli ricorda il suo ex.

17° settimana: Forte polemica a seguito di alcune dichiarazioni di Gianmaria e Alessandro su Sophie. La Codegoni sembra esserci rimasta molto male. Alessandro Basciano si è scontrato in puntata con Alex Belli. I due sono quasi arrivati alle mani. In settimana il ragazzo ha fatto la proposta di fidanzamento a Sophie, rimasta piuttosto spiazzata. (IN AGGIORNAMENTO)

