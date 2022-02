1 Il racconto di Alessandro Basciano su Sophie

Il Grande Fratello Vip prosegue anche se la prossima puntata in diretta andrà in onda lunedì 7 febbraio, ovvero in seguito alla fine del Festival di Sanremo. Nel mentre all’interno della Casa continuano a svilupparsi varie dinamiche e vengono fatte diverse rivelazioni. Una tra le più recenti è sena dubbio quella di Alessandro Basciano. Nel video che si può veder anche qui sotto, infatti, il gieffino si trovava in giardino con Delia Duran.

Avvolti dalle coperte stavano parlando del più e del meno quando a un certo punto Alessandro afferma che Sophie è quasi svenuta poco tempo fa e non è nemmeno la prima volta che capita: “[…] mezza svenuta. Eravamo io e Jessica e lei è diventata bianca come… Ma è giorni che sta così. Le ho chiesto: ‘Ma hai mangiato?’ e lei…” La risposta non l’abbiamo sentita perché la regia ha subito staccato.

Sophie è mezza svenuta perchè non mangia lo conferma basciano, il #gfvip invece di censurare dovrebbe fare qualcosa magari pic.twitter.com/H5PTR0wNdS — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) February 3, 2022

Come spesso accade, la regia che stacca interrompendo le conversazioni porta al malcontento trail popolo del web. La persona che ha postato questo filmato, infatti, ha scritto: “Sophie è mezza svenuta perché non mangia, lo conferma Basciano, il #gfvip invece di censurare dovrebbe fare qualcosa magari“. Se gli svenimenti di Sophie fossero gravi o dipendessero da seri problemi di salute siamo certi che il Grande Fratello agirebbe immediatamente. Non sappiamo a cosa sia dovuto tutto questo, magari stanchezza.

Le parole di Alessandro Basciano, però, hanno scatenato la reazione e anche la preoccupazione del web. Vedremo come si svilupperà la situazione. Non appena avremo maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo il gieffino, qualche giorno fa, ha fatto alcune considerazioni. Continuate a leggere…