Chi è Sophie Codegoni? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Sophie Codegoni, concorrente del Grande Fratello Vip 6, dall’età, all’altezza, al fidanzato, a dove seguirla sui social e Instagram.

Chi è Sophie Codegoni

Nome e Cognome: Sophie Ginevra Codegoni

Data di nascita: 22 dicembre 2000

Luogo di Nascita: Riccione

Età: 20 anni

Altezza: 171 cm

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: influencer e modella

Fidanzato: Sophie è attualmente single

Figli: Sophie non ha figli

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi, i più visibili sono quello sulla spalla, la scritta e l’occhio egizio

Profilo Instagram: @sophie.codegoni

Sophie Codegoni età, altezza e biografia

Vediamo tutto quello che sappiamo sulla biografia di Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne nasce a Riccione il 22 dicembre del 2000.

La sua età dunque è di 20 anni, mentre la sua altezza è pari a 171 cm. Non sappiamo tuttavia quale sia il suo peso.

Attualmente la Codegoni vive a Milano, città in cui lavora come modella. Pur avendo i genitori separati, la concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha un ottimo rapporto sia con sua madre Valeria che con suo padre Stefano. Quest’ultimo è il proprietario di un locale in Corso Como, una delle vie più in voga e frequentate del capoluogo lombardo. L’influencer ha anche un fratello più piccolo di 8 anni, Riccardo.

Scopriamo ora cosa sappiamo della vita privata di Sophie Codegoni.

Vita privata: Sophie ha un fidanzato?

Vediamo tutto quello che sappiamo della vita privata di Sophie Codegoni. In molti si chiedono se attualmente l’ex tronista di Uomini e Donne abbia un fidanzato. Al momento l’influencer è single, ciò nonostante si dichiara pronta ad accogliere l’amore, qualora dovesse arrivare.

Proprio nel corso di una recente intervista per il settimanale Chi, la Codegoni ha affermato di non porsi limiti, e di essere pronta a fare la conoscenza dei concorrenti uomini del Grande Fratello Vip 6. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Non vedo l’ora di entrare in Casa, con gli uomini sono sfigata ma se là trovo l’amore lo prendo al volo”.

L’ex tronista inoltre in passato ha lavorato anche per Chiara Ferragni, nello showroom milanese dell’imprenditrice digitale. Scopriamo ora dove poter seguire Sophie Codegoni sui social e su Instagram.

Dove seguire Sophie Codegoni: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Sophie Codegoni sui social, e in particolare su Instagram.

Naturalmente l’ex tronista di Uomini e Donne ha un profilo attivo, che vanta già diverse migliaia di follower.

La concorrente del Grande Fratello Vip 6 condivide con i fan tutti i momenti più belli della sua vita privata e della sua quotidianità, aggiornando i seguaci passo dopo passo.

Ma vediamo ora cosa sappiamo della sua carriera e della partecipazione a Uomini e Donne.

Uomini e Donne: la scelta di Sophie

Nonostante la giovane età, Sophie Codegoni vanta una carriera di tutto rispetto. In passato infatti l’influencer ha lavorato come modella. Ma la vera svolta però è arrivata a settembre 2020, quando Sophie è giunta a Uomini e Donne in qualità di tronista.

Durante il suo percorso, fatto di alti e bassi, la Codegoni ha avuto modo di fare la conoscenza di diversi corteggiatori. Tuttavia solo in due hanno fatto breccia nel suo cuore: Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura.

Dopo aver frequentato per diversi mesi i suoi corteggiatori, Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta, ricaduta proprio su Matteo. I due hanno così iniziato una relazione lontani dalle telecamere. Tuttavia le cose non sono andate come previsto.

Scopriamo cosa è accaduto tra loro.

La storia con Matteo Ranieri

Dopo aver fatto la sua scelta a Uomini e Donne, Sophie Codegoni ha dato ufficialmente il via alla sua relazione con Matteo Ranieri. Inizialmente la coppia si è mostrata sui social complice e affiatata e sembrava che tutto stesse procedendo a meraviglia. A un tratto però, dopo una manciata di settimane, le cose sono cambiate, e i due si sono improvvisamente allontanati.

Il web ha così iniziato a parlare di crisi tra Sophie e Matteo, nonostante i diretti interessati in più occasioni sono apparsi schivi sulla questione. A marzo 2021 però la Codegoni sui social annunciò la fine della sua storia con Matteo, e con una serie di Instagram Stories dichiarò:

“Tra me è Matteo è finita. Le cose non sono andate come previsto. Non mi sento di dare colpe a nessuno. Quando ho scelto Matteo l’ho scelto sapendo delle nostre diversità e del nostro stile di vita diverso. Però le emozioni che provavo mi hanno portato a fregarmene. Se tornassi indietro lo sceglierei ancora e gli presenterei ancora la mia famiglia e miei amici e i miei luoghi, che probabilmente non sono stati capiti. Io posso passare un po’ per viziata, sono una persona difficile, però non sono solo quella. Sono una ragazza molto semplice e umile”.

Dopo la fine della storia con Matteo Ranieri, a Sophie Codegoni sono stati attribuiti anche diversi flirt. Tuttavia nessuno di essi è stato confermato. A oggi dunque l’ex tronista risulta essere single. Per lei però a settembre 2021 arriva un’altra grande occasione lavorativa: il Grande Fratello Vip 6. Vediamo quello che sappiamo sulla sua partecipazione al reality e le sue prime dichiarazioni.

Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip 6

Ad agosto 2021 il settimanale Chi annuncia che Sophie Codegoni sarà una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6, in partenza su Canale 5 lunedì 13 settembre. Alla conduzione del reality ancora una volta ci sarà Alfonso Signorini, e senza dubbio quest’anno ne vedremo delle belle. Proprio alla rivista, l’ex tronista di Uomini e Donne ha affermato che all’interno della casa svelerà alcuni retroscena in merito alla sua relazione con Matteo Ranieri e in più ha raccontato anche perché la loro storia è finita. Queste le sue dichiarazioni:

“Anche se, finito il programma, la storia con la mia scelta, Matteo Ranieri, è durata solo due settimane: poi mi sono ritrovata più single di prima. Mi ha lasciato lui: diceva che non gli piacevo né esteticamente né caratterialmente… Insomma, una brutta persona, tutt’altro, rispetto a come si era mostrato. Non ero ancora innamorata, ma ero molto presa ed è stata una delusione. Una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini. Dalle relazioni di mia mamma alle poche mie, ho vissuto solo esperienze negative e di tradimento. Però sono sempre aperta all’amore: ci credo”.

Ciò nonostante Sophie Codegoni è pronta a trovare l’amore, e senza dubbio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 ci regalerà grandi emozioni.

Ma chi sono gli altri concorrenti che quest’anno partecipano alla nuova edizione del reality? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Oltre a Sophie Codegoni quest’anno a partecipare al Grande Fratello Vip 6 ci sono:

Per quanto riguarda gli uomini, invece, nel cast del Grande Fratello Vip 6 troviamo:

Scopriamo infine il percorso di Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip 6.

Il percorso di Sophie al GF Vip

Il percorso di Sophie Codegoni nella casa del Grande Fratello Vip 6 inizia ufficialmente lunedì 13 settembre 2021. Ma come si relazionerà l’ex tronista di Uomini e Donne al reality show? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° settimana: Sophie ha chiarito le divergenze avute con Soleil prima del GF Vip e sembrano andare molto d’accordo. L’ex tronista ha fatto apprezzamenti su Alex e ha infastidito la moglie dell’attore. Prima del GF Sophie ha anche risposto alla frecciatina di Andrea. L’ex Matteo ha replicato alle sue parole nella clip di presentazione. Durante una chiacchierata Sophie ha spiegato anche perché si è rifatta. Gianmaria ha detto che creerebbe una storia fake nella Casa e che sarebbe in grado di avere degli approcci intimi con Sophie. Queste parole hanno fatto arrabbiare la madre della giovane e anche l’amico di lei Fabrizio Corona. Come reagirà ora la Codegoni?

(IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.